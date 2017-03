Karate - Két Európa bajnoki aranyérmet vívtak ki a kapuvári castrumosok

Kapuvárról a Castrum SC diákolimpiai aranyérmesei (Bán Lili, Végerbauer Roberta és Pantelics Bence) utaztak a kontinens viadalra, ahol keményen küzdöttek a Knock Down szabályrendszerben.Végerbauer Roberta előbb egy lengyel, majd orosz, végül bolgár lányt búcsúztatott. Így a decemberben megszerzett világbajnoki címét az Európa Bajnokságon is megvédte.Pantelics Bence orosz, örmény, majd két lengyel versenyzőt utasított maga mögé. Ezzel megszerezte élete hatodik Európa Bajnoki címét, a még csak 17 éves kapuvári gimnazista.Bán Lili a világbajnok bolgár versenyzővel kezdett, akit sajnos most még nem sikerült legyőzni."Nagyon büszke vagyok mindhárom versenyzőmre és arra, hogy két aranyérmünkkel ismét a Castrum lett a legeredményesebb magyar csapat! Köszönet a támogatóinknak, hogy itt is bizonyíthattuk rátermettségünket! Áprilisban Dániába utazunk, ahol 5 versenyzőnkkel erősítjük a magyar válogatottat. Remélhetőleg hasonló sikerekről számolhatunk majd be "- nyilatkozta Pantelics Péter, a Castrum SC Kapuvár edzője