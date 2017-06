Karate - Kapuvári karatés 18 évesen a mesterek között

Pantelics Bence (balra)

Ez alatt az idő alatt kitartóan készült, maga mögött hagyva az út nehézségeit, és most a Shinkyokushin Harcművész Szövetség Nemzetközi Edzőtáborában közel 3 órás technikai vizsgát követően, és a Magyar Válogatott magjával vívott kemény versenyküzdelmek során, kiharcolta magának az elismerést.Óvodás korában kezdett karatézni, majd kisiskolás korától versenyezni. Egy sportsérülést követően a KATA versenyek kerültek előtérbe, majd visszatért a küzdelemhez is, és visszaküzdötte magát az élvonalba. Hatszor állt már az Európa Bajnokságok dobogóján, kupával tért haza Japánból, és most tanúbizonyságot tehetett arról, amire oly régóta készült.

Mikor vizsgázó társai megkérdezték tőle: - Bence! Te mennyit készültél a Dan vizsgára? – Ő a legtermészetesebb hangon válaszolta: - 13 évet.A Kyokushin karatéban ha bizonyítani kell, mindig készen kell állnod, és tenned, amire „kiképeztek".Bence készen állt, és bizonyított. Mindaddig, míg Japánból meg nem érkezik saját fekete öve, édesapja 1993-ban megszerzett 1 danos övét viseli büszkén a derekán.Felkészülését az Új Európa Alapítvány, a MOL Tehetségprogram támogatja.