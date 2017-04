Karate - Kapuvári Castrumos Európa bajnoki érmek Dániából

Európa legjobb Shinkyokushin karatés harcosai mérték össze tudásukat Dániában. A két napos versenyen előbb a juniorok, majd a felnőtt versenyzők küzdhettek a bajnoki címekért.A junior női -55 kg-os korcsoportban Bán Lili három győztes küzdelmet követően megszerezte az Európa bajnoki címet. A győri Bercsényi skola 11.-es tanulója keményen osztotta a wazarikat, a döntőben kemény felütései ipponnal jutalmazták eddigi felkészülését.Végerbauer Roberta a junior női nehézsúlyban remekelt, és küzdötte be magát a döntőbe. Remek fejrúgásait nehezen védték ellenfelei. Sajnos a döntő küzdelemben a litván ellenféltől érkező köríves fejrúgás védésével elkésett, így az ezüstérem nemes csillogása dicsérte sikerét.Pantelics Bence a junior -70 kg-ban svéd ellenfelét remek fejrúgással búcsúztatta. Az előző versenyek, és a készülés során szerzett sérülései miatt, a követő ukrán fiú ellen már nem tudta 100 százlékban felvenni a harcot. Bírói döntéssel maradt alul, s mivel ellenfele a kategória Európa bajnokaként távozott, így Bence az előkelő 5. helyen végzett.Vasárnap már a felnőtt mezőnyé volt a főszerep. Szondi Anikónak sajnos nem sikerült eljutnia a dobogóig, ám klubtársa Németh Veronika előbb egy grúz lányt győzött le, majd a litván modell, Rita Pivoriunaite korábbi Európa bajnokot utasította ipponnal maga mögé. A döntőben pedig csapattársával, Szabó Zsófiával vívta csatáját. 5 perc elteltével a tavalyi magyar Európa Bajnokot hozták ki győztesként a bírók.Veronika ezüstérmével kiérdemelte a júliusi Világkupán való szereplés jogát, így 19 évesen ő lehet a legfiatalabb versenyző az európai karate válogatottban, a súlycsoportos világbajnokságon Astanában.Megkérdeztük Sensei Pantelics Péter edzőt, hogyan értékelné versenyzői szereplését: „Először is szeretném megköszönni támogatóinknak, az edzőtársaknak és szurkolóinknak a segítséget, hogy ezt a szép eredményt elértük. A Castrum mindig a magyar karate élvonalában szerepel. Versenyzőinkre ezúttal is büszke vagyok, hiszen szívvel, lélekkel küzdöttek. A napokban szerencsétlenül járt veszkényi motoros fiú egykor tanítványom volt. Tiszteletére a hétvégi versenyen társai fekete szalagot varrtak karate ruhájukra és Rajmundért is vívták csatájukat. Egy biztos, szükségük van mind testi, mind a lelki regenerálódási szakaszra, hogy a sérülések rendbe jöjjenek, és újra 100%-os erőbedobással vívhassák nemzetközi csatáikat. A legutóbbi két Európa Bajnokságon elért összesen 5 Európa bajnoki cím nem csak fizikálisan, de anyagilag is megterhelte az egyesületet. Szükség van a feltöltődésre."