Karate - Európa elitje a soproni EB-n

Az EB a Novomatic Arénában vasárnap 8.15 órakor a megnyitóünnepséggel kezdődik, majd 9 órától négy küzdőtéren több kategóriában és korosztályban küzd a több mint 250 versenyző.



Pirger Attila, a verseny főszervezője, az SRSE karateszakosztályának vezetője elmondta: folyamatosan láthatnak a nézők döntőket, az ünnepélyes eredményhirdetés 17.30-kor lesz, a belépés díjtalan.



A soproni versenyzők közül többen is dobogóra állhatnak a kontinensviadalon. Csonka Boglárka, Kiss Flóra, Szabó Dorina, Szerelem Nikolett és Róth Máté korosztályos versenyzők már az elmúlt időszakban is bizonyítottak és többször értek el érmes helyezéseket országos és nemzetközi versenyeken.



A felnőtteknél Balla Dániel érhet el szép helyezést, aki fekete övesként a korosztályos versenyzők felkészítését is segíti Mohácsi Lajos és Pirger Attila edzők mellett.