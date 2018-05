Karate - Castrum érmek Újbudán

A Ovi karatésok „Csipeszharc" szabályrendszerben, míg az utánpótlás versenyzők, Kyokushin szabályrendszerben küzdöttek. 6 arany-, 7 ezüst- és 10 bronzérmet harcoltak ki a fiatal.A három küzdőtéren zajló versenyen először a legfiatalabbak, Csipeszharcban mérték össze tudásukat. (Csipeszharc: A versenyzők karjain és lábain 4 ruha csipesz van felcsíptetve, melyeket gyorsan és le kell „lopkodni" egymásról úgy, hogy három bíró ügyeli a szabályok betartását, az 1 perces küzdőidőben. Döntetlen esetén a hosszabbítása az ún. „Arany csipeszig" megy, vagyis azé a dicsőség, aki az első csipeszt leveszi ellenfeléről.)A kapuvári Ovi karatés csapat nagyon harciasan vívta küzdelmeit. Aranyérmes lett Horváth Máté, Serfőző Lia. Ezüstérmet Soós Benett, Kiss-Mihály Bálint, Kogler Sára, míg bronzérmet Szántó Ádám, Németh Lotti, Mészáros Sára, Mészáros Abigél és Mészáros Zalán szerzett.Az utánpótlás versenyzők közt sok elsőversenyes fiatal is tatamira lépett. Az izgalomtól, és megkönnyebbüléstől potyogtak a könnyeik akkor mikor győztek, a szomorúságtól pedig akkor, mikor már nem folytathatták tovább a küzdelmeket. Peti Sensei nagy csomag papírzsebkendővel itatta fel a gyerekek könnyeit.A nap végén viszont mindenki boldogan távozott Budapestről, hiszen a csapat ezúttal is kapuváriasan helyt állt.Serfőző Hanga, Csonka Lili, Serfőző Zalán, Nyikos Eszter aranyérmet, Kogler Fanni, Fandák Ajándék, Szücs Hanna, Németh János ezüstöt, míg Kogler Zsófia, Babos Boglárka, Szalai Kitti, Bacsó Márton és Németh Virág bronzérmet érdemelt. Németh Virág elhozta a „Legharcosabb Női versenyzőnek járó különdíjat is, mivel Ő az eggyel nagyobb korcsoporttal mérte össze tudását, ahol oroszlánként harcolt!A Castrum még a lengyelországi kontinens viadalra, és a tatai országos bajnokságra készül a nyári edzőtáborozás előtt.