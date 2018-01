Kapós az ETO név Győrben, megéri viselni - De vajon mit keresett egy autóban kígyóméreg és egy kézilabdázó?

Az ETO név jól csengő brand, hiszen ezzel a névvel négy sportklub is működik Győrött: a labdarúgó, a női kézilabda, a férfi kézilabda és a jégkorong.



Hogyan lehet ez? Kié az ETO? – tehetnénk fel a kérdést.



A vagongyár keretein belül az eredeti Egyetértés Torna Osztályt (ETO) 1904-ben alapították, ahol először csak a labdarúgást művelték. Utána más szakosztályok is létrejöttek a zöld-fehér színekben.



A legtöbb szakosztály az ötvenes években működött az akkor éppen Győri Vasas néven létező egyesületben. Később a sportágak száma folyamatosan csökkent, az utolsó nagy leépítés 1986-ban történt. Attól kezdve csak a labdarúgás és a férfi kézilabda maradt meg versenyszakosztályként.



Bár menet közben több politikai, gazdasági és jogi csűr-csavar, átalakulás történt, a klub neve túlélte mindezen időszakokat és a labdarúgócsapat 2001-es eladásáig a vagongyár is mindig ott állt az ETO mögött.



– A kézilabda számára mi mentettük meg az ETO nevet – meséli Vanyus Attila, aki az 1990-es években a női kézilabdaklub elnöke volt. – A csapatunk Sportközpont SE néven szerepelt és akkoriban behívatott Kolozsváry Ernő, Győr polgármestere, hogy az ETO-tól vegyük át a férfi kézilabdacsapatot is, mert különben pénz hiányában megszűnik. Többen óvtak ettől a lépéstől, de én végül elvállaltam a feladatot. Egy meccset a férfiak is Sportközpont néven játszottak, majd a kezdeményezésemre a klubunk felvette az ETO KC nevet. Az ETO név nem volt védett és ettől kezdve két klub létezett ezen a néven a városban.



Vanyus Attila főállásban a Szabadidő- és Sportközpont vezetője volt, így a győri állatkert fenntartása is hozzá tartozott.



– Női és férfi élvonalbeli kézilabdacsapatot működtettünk, s bár sok szponzorunk volt, soha nem vetett fel bennünket a pénz. Így minden lehetőséget meg kellett ragadnunk, ezért összekötöttük a hivatalos utakat a klubéval. A sportközpont Barkasával mentünk el például a jászberényi állatkertbe egy medvéért, miközben az alföldi városban lerendeztem Kiss Csilla átigazolását is, vagy Miskolc mellett volt egy kígyópark, egy autóval hoztuk el onnan a mérget és a borsodi gárdától Nagy Anikót, aki utána a csapatunk nagy erőssége lett.



A vagongyártól a létesítményt, illetve a már egyedüliként megmaradt futballcsapatot 2001-ben vásárolta meg a Quaestor-csoport.



– Az én ügyvezetőségem alatt mi levédettük az ETO, az Egyetértés Torna Osztály, az ETO a Nyugat csapata elnevezéseket és a klub akkori címerét is – mondja Klement Tibor, aki 2003 novembere és 2013. október vége között töltötte be ezt a tisztséget. – Nem volt olcsó mulatság, egyenként száznyolcvanezer forintot kellett értük fizetni. Úgy emlékszem, Vanyus Attiláéknak a női és Hoffmann Lászlóéknak az immár ETO-SZESE néven működő férfi kézilabdacsapatnak, a jégkorongklubnak is mi adtuk meg az engedélyt a névhasználatra. Így volt a futsal is, de velük még külön együttműködési szerződést is kötöttünk. Az engedélyünk visszavonásig érvényes, a levédetés viszont tíz évre szólt és nem sokkal azelőtt járt le, hogy én eljöttem a futball-kft.-től és szerintem a következő ügyvezetők nem újították meg. Ha mégis, akkor a felszámoló rendelkezik a jogok felett, mert ismereteim szerint az ETO FC Kft.-t még nem törölték a cégbírósági nyilvántartásból.



Az ETO FC Kft. 2015-ös tönkremenetele idején az említett futsalos együttműködési szerződés mentette meg a labdarúgócsapatot a megszűnéstől. Ettől kezdve a nagypályás és a teremfoci is egy cégen belül, közös név alatt szerepelt tovább. Felvették az ETO tradicionális címerét és ezzel egyidejűleg a futsalos logó használata meg is szűnt.



A jelenlegi négy ETO-klubos állapot a fentiek ismeretében változhat, akár még több is lehet, ha azóta valóban senki nem védette le a nevet.