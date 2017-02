Kanadai edzővel és új irányítókkal kezdik a szezont a győri Cápák

Fotó: Becs László

Kanadából szerződtetett vezetőedzőt a Győr Sharks amerikaifoci-csapata., Grátz Vilmos 12 év után távozott a klubtól.Az új edző, John Burleson az elmúlt 5 évben a Kanadai Pemberton Grizzlies futball clubnál töltött be vezető edzői pozíciót. Irányítása alatt a csapat több klubrekordot is megdöntött. Edzősködött Új-Mexikóban, Texasban és Oklahomában.Győrben is a tengeren túli mentalitást, és a profi szemléletet szeretné meghonosítani a pályán, és a pályán kívül egyaránt. Az, hogy főállású edző veszi át a csapat irányítását, hatalmas lépést jelent a Sharks történetében. A szakember a teljes szakmai irányításért is felel majd.

Phillip Garcia

A csapathoz igazolt Phillip Garcia és Gyarmati Máté irányító, valamint Andres Fernandez elkapó is.Phillip 2012 óta játszik és dolgozik edzőként Európában. Ezen idő alatt megjárta Szerbiát, Finnországot, Ausztriát, Kínát és Németországot is, ahol csapatával bajnok lett."Phillip tapasztalatával és mentalitásával hozzá segítheti csapatunkat a 2017-re kitűzött céljaink elérésében. Igazi vezéregyéniség a pályán és azon kívül is. Sokat jelent, hogy ismeri a rendszert amit játszani szeretnénk illetve, hogy vannak edzői tapasztalatai" - vélekedett John Burleson, a cápák vezető edzője.

Gyarmati Máté

Gyarmati Máté a Szekszárd Bad Bones irányítója volt az elmúlt hat évben. Kezdetben aréna kupákon, majd 2013-tól a Divízó 2 illetve a Divízió 1 bajnokságában vezette csapatát. Máté mind a levegőben, mind a földön veszélyt jelent majd az ellenfél védelmére.

Andres Fernandez

Andres Fernandez a University of La Verne-n eltöltött mind a 4 évében kezdő volt, és 8. az egyetem "all time" összesítésében elkapásokban és 10. yardokban."Andres egy nagyon agilis játékos, pontosan tudja mit jelent keményen megdolgozni a sikerért és számára nem csak üres szavak a szívvel-lélekkel a csapatért gondolkodás. Atlétika edzőként diplomázott, éppen ezért komolyabb szakmai tudással fogja tudni segíteni csapatunkat, főleg az utánpótlás nevelésben" - nyilatkozta John Burleson.

Idén az új igazolások mellett a fiatalok is sok játéklehetőséget kapnak majd. Idén sokkal nagyobb szerepet kaphatna a HFL csapatun az utánpótlásból érkező fiatalok és a tehetséges, de viszonylag kevesebb rutinnal rendelkező újoncok is.A Sharks jelenleg az erőnléti edzéseket végzi, a bajnokság pedig április 9-én kezdődik a Cápák számára hazai pályán, az Eger Heroes ellen. Céljuk idén is a rájátszás, illetve az, hogy minél jobb eredménnyel zárják a szezont.