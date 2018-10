Kalmár Zsolt győztes gólt szerzett Dunaszerdahelyen

A klub honlapjának beszámolója szerint Kalmár mellett a dunaszerdahelyiek másik két magyar futballistája, Vida Máté és Vida Kristopher is végigjátszotta az FK Zeleziarne Podbrezova elleni hazai meccset. Kalmár a 85. percben állította be a 3-2-es végeredményt.



Az FC DAC továbbra is a tabella második helyén áll, három ponttal lemaradva Holman Dávid együttese, a Slovan Bratislava mögött.