Kalmár: amíg van esély, nem adjuk fel

letörten válaszoltak a magyar válogatott játékosai az újságírók kérdéseire. Nagy Ádám még arra sem emlékezett, mikor ütötte meg a szemét úgy a meccs alatt, hogy belilult a bőre. „Máskor is így érzem magam egy-egy vereséget követően" – mondta a Bologna fiatal középpályása a mix zónában. „Úgy gondolom, az első húsz-huszonöt percben próbáltuk a saját játékunkat játszani az Európa-bajnokok ellen. De talán ebben az első huszonöt percben is az hiányzott, ami az egész mérkőzésen: az átütő erő, hogy a pálya végső harmadában igazán veszélyesek legyünk. Nyilván ilyenkor szomorú az ember és nehéz mit mondani, de mindenképp beszélnünk kell csapaton belül a pozitívumokról. Szerintem ezek olyan dolgok, amikre építhetünk. Ilyen például, hogy az első és a második félidőben is volt olyan periódus, amikor a portugál válogatott ellen magabiztosan, önbizalommal telve tudtuk játszani a focit. Nem vagdalkozni, hanem játszani próbáltunk" – magyarázta a Nagy Ádám, akit az első félidő, gyors egymásutánban kapott gólról is kérdeztek. „Nem lehet ezt csak egy vagy néhány játékos hibájának betudni, mint csapat volt egy kihagyás, amit kegyetlenül megbüntettek."A győri származású, ETO-nevelés Kalmár Zsolt is hasonlóan vélekedett a mérkőzés után: ő sem adta még fel a vb kvalifikációt. „Három-nulla után persze elkeseredtünk, de még mindig magabiztosak vagyunk és ahogy az edző is mondta: fel a fejjel. Nem voltkönnyű meccs, hiszen egy topcsapathoz látogattunk. A pozitívumokat le kell vonnunk a mérkőzésből és a következő feladatokra koncentrálnunk. Ameddig van esély, nem adjuk fel, hogy kijussunk a vb-re. Még nagyon sok mérkőzés van hátra és mindet meg szeretnénk nyerni, így állunk hozzá és a végsőkig küzdeni fogunk." A Kisalföld arra volt kíváncsi a 21 éves középpályástól, ilyen fiatalon nincs-e rajta plusz nyomás, amikor egy vesztes meccsbe kell beszállnia nagyjából 60.000 néző előtt. „Egyáltalán nincs, hiszen bízom magamba és így lépek pályára, ha kell. Csinálom, amit tudok. Most az a célom, hogy folyamatosan játsszak a klubcsapatomban, akövetkező válogatott összetartáson is ott legyek és aztán jöhetnek a következő lépések. Nagyon köszönöm a győri szurkolóknak is a támogatást, nagyon sok üzenetet kaptam tőlük, hogy ügyes legyek és rengeteget biztattak, ami nagyon jólesett. Le a kalappal előttük" – válaszolta kérdésünkre Kalmár Zsolt.Végül Szalai Ádám is a mérkőzés jó oldalát igyekezett kiemelni, bár még nagyon friss volt a vereség, nehezen találta a szavakat. „Bárkivel beszéltünk a csapatból, mindenki azt mondta, voltak pozitívumai a meccsnek. De most még, egy három-nullás vereség után nehéz ezeket megtalálni. Az Európa-bajnokok otthonában játszottunk és bármennyire fáj ezt kimondani, valamilyen szinten ez az eredmény volt a realitás."