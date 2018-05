Kajak-kenu világkupa Szegeden: megvan az első magyar érem

Péntek

Para döntők 15.40,

középfutamok 14.30,

döntők 16.30 (férfi C-2 1000 m és K-2 1000 m, női K-1 1000 m),

elő- és középfutamok 18.00 .

Szombat:

Elő- és középfutamok 8.00,

para döntők 11.00,

döntők 12.20,

elő- és középfutamok 15.40.

Vasárnap:

középfutamok 8.00,

döntők 11.30 és 14.50.

A Bajai Vízisport Egyesület 37 éves versenyzője az élboly tagja volt a fináléban, s végül szoros befutó után végzett harmadikként olasz és brazil riválisa mögött.Az épek versenyében pénteken délelőtt összesen 24 magyar egység szállt vízre az erős szembe- és oldalszélben, közülük öt egyből beverekedte magát a döntőbe, a többiek - délután, illetve szombaton - a középfutamból tehetik meg ugyanezt.A kajakos Takács Tamara és a szegediként duplán hazai pályán versenyző, sérülésből visszatérő Kárász Anna egyformán megnyerte előfutamát 1000 méteren, s már készülhet a délutáni fináléra. Első pályáján ugyancsak nem talált legyőzőre a győriek kenus duója, Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső, ők 200 méter párosban szombaton küzdhetnek majd meg az éremért. Az Apagyi Levente, Hérics Dávid kajakpáros 200 méteren, valamint a Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenu kettes 500-on második lett előfutamában, s mivel ezekben a számokban az első három hely ért döntőt, már ők is tagjai a szombati, finálés mezőnynek.Takácson, Kárászon és a női kenusokon kívül futamgyőzelemmel mutatkozott be Medveczky Erika, Bodonyi Dóra (mindkettő K-1 500 m), Kiss Tamás (C-1 1000 m) és Kopasz Bálint (K-1 1000 m) is, a mezőny nagysága miatt azonban rájuk még középfutam is vár a döntőbe vezető úton.A péntek délutáni középfutamos program során tíz magyar hajóért szoríthat a Maty-ér közönsége, finálét pedig három számban - a női K-1 1000 méter mellett férfi C-2 és K-2 1000 méteren - rendeznek. Az utóbbi két szám közül a kenusoknál Korisánszky Dávid és Mike Róbert harmadik, míg Lelovics Dávid és Némedi Konrád hatodik hellyel kezdett, a kajakosoknál pedig Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert, illetve Gacsal Ákos és Kugler Attila is második lett előfutamában.A vasárnapig tartó szegedi versenyre 60 ország közel 700 sportolója nevezett, a magyar csapat 62 fős. A viadalra a belépés ingyenes.