Kajak-kenu vb - Magyar arany, ezüst és bronz a vasárnapi döntőkben

A gyoztes Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra a célban a noi kajak négyesek 500 méteres döntojében a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon 2018. augusztus 26-án. MTI Fotó: Kovács Tamás

Mindhárom magyar dobogós hely olimpiai számban és 500 méteren született. A női kajaknégyes, Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra óriási csatában szerezte meg az első helyet, míg Balla Virág és Takács Kincső a kenu kettesek versenyében lett második. A harmadik hely a férfi kajaknégyes - Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter és Kuli István - nevéhez fűződik.A program a legrövidebb táv, a 200 méter négy fináléjával kezdődött, ezek közül háromban lehetett magyar egységnek is szurkolni, s az erőviszonyok ismeretében leginkább férfi K-1-ben kínálkozott éremszerzési esély. A szombaton Balaska Márkkal párosban aranyérmes Birkás Balázs megnyerte az elő- és a középfutamát is, s a döntőben is végig harcban volt a dobogóért, de a szoros befutó után negyediknek írták ki a nevét. Mindössze hat századmásodperccel szorult a harmadik orosz Jevgenyij Lukancov mögé, míg az arany a júniusi Eb-n is győztes spanyol Carlos Garrote, az ezüst pedig a litván Arturas Seja nyakába került. A kenusoknál önmagához képest bravúrosan szerepelt a nemrég még az ifjúsági vb-n indult, a felnőttek között pedig vb-újonc Nagy Bianka, Molnár Csenge duó, amely több riválisát is megverte a döntőben, s a hatodik helyen zárt - az aranyat a fehéroroszok szerezték meg.Egyesben Korisánszky Dávid egyetlen ellenfelét sem tudta megelőzni, ami a kilencedik helyet jelentette. A fehérorosz Artyom Kozir megvédte címét. Az első 500 méteres fináléban az a Tóth Dávid, Kulifai Tamás kajakos duó szállt vízre magyar részről, amely 2011-ben, Szegeden világbajnok lett ebben a számban, most pedig közvetlenül a rajt előtt került be a csapatba, miután az eredetileg nevezett Mozgi Milán, Somorácz Tamás duó egyik tagja ellen doppingeljárás indult. A magyarok gyengén rajtoltak a fináléban, ezután azonban hamar felzárkóztak az élbolyhoz. Féltávnál a negyedikek voltak, a második 250 métert azonban már nem bírták, így végül a hatodik helyen futottak be a célba. Az első három helyen az orosz-szerb-litván trió osztozott. A Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kenus duó korábban 200 méteren ötödikként zárt Montemorban, az Eb-n pedig éppen csak leszorult a dobogóról.A vasárnapi 500-as döntőben aztán jól kezdtek a magyarok, de a hajrában nem tudtak a riválisokkal tartani, s ők is hatodikak lettek. A győzelmet - nagy fölénnyel - a brazil páros szerezte meg. A nők hasonló számában - amely Tokióban debütál majd az olimpiai programban - a győriek kettőse, Balla Virág és Takács Kincső Európa-bajnokként érkezett a vb-re, s bár várható volt, hogy a címvédő kanadaiak ellen nem lesz esélye, egyértelműen éremre hajtott - az éremszerzést a nap hetedik fináléjában már a közönség magyar része is nagyon várta. Balláék remekül versenyeztek, sokáig még a tengerentúli duóval is tartották a lépést, s bár az utolsó 150 méteren leszakadtak, a második helyüket senki és semmi nem veszélyeztette, a többiek messze lemaradva követték őket a befutóban, így megszületett a nap első magyar érme. A vasárnap kora délutáni döntős programot a két 500 méteres kajaknégyes finálé zárta.A Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra alkotta női kvartett - amelynek mind a négy tagja szerzett már legalább egy aranyérmet Montemorban - abszolút favoritként szállhatott vízre, de egyáltalán nem volt könnyű dolga a döntőben. Az új-zélandiak nagy ellenfélnek bizonyultak, szinte végig vezettek is, a magyarok pedig féltávnál még csak a harmadik helyen lapátoltak. Az utolsó méterekhez ez a két egység érkezett fej fej mellett, s - akárcsak egy nappal, a páros befutó után - sokáig nem lehetett tudni, hogy melyikük is ért elsőként a célvonalhoz. Végül aztán kiírták, hogy 1. Magyarország, 2. Új-Zéland - a különbség pedig mindössze egy századmásodperc volt... Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta szülés után visszatérve triplázott a vb-n. A férfiak - Tótka Sándor, Dudás Miklós, Molnár Péter és Kuli István - szinte kilőttek a rajtgépből, az első métereken vezettek is, s ezután is az élboly tagjaként lapátoltak. A végén aztán elment mellettük a címvédő német és a spanyol hajó is, de a harmadik helyet - ahogy júniusban, az Eb-n is - sikerült megszerezniük. K-1 200 méteren a nem teljesen egészségesen versenyző Lucz Dóra ötödik lett a B döntőben, így összesítésben a 14. helyen zárta a vb-t, az A fináléban pedig az új-zélandiak címvédő és olimpiai bajnok klasszisa, Lisa Carrington diadalmaskodott hatalmas fölénnyel.A montemori viadal a délutáni 5000 méteres döntőkkel zárul.Magyarország eddig hat arany-, egy ezüst- és két bronzérmet gyűjtött.