Kajak-kenu rangsoroló: Kopasz, Kiss Tamás, Hagymási és Balla nyert egyesben - galéria

Kopasz Bálint, Kiss Tamás, Hagymási Réka és Balla Virág nyerte az egyes számokat a szombati zárónapon a kajak-kenusok idénynyitó rangsoroló viadalán, a Szeged melletti Maty-éren.A kajakos Kopasz, aki a verseny első részét betegsége miatt kihagyta, 1000 méteren magabiztos előnnyel végzett az élen Ceiner Benjámin és Erdőssy Csaba előtt. A kenus Kiss Tamást - ugyancsak egy kilométeren - nagyobb erőbedobásra kényszerítette a második helyen célba érkező Bodonyi András, míg a harmadik Kiss Balázs tőlük messze leszakadva ért be a harmadik helyen.A nők sprintszámában a honvédos Hagymási mögött Vad Ninetta és Lucz Anna - Lucz Dóra testvére - végzett a dobogós helyeken, a háromszoros olimpiai bajnok Douchev-Janics Natasa negyedik lett. A kenusok 200 méteres versenye is nagy csatát hozott, itt Balla párostársát, Devecseriné Takács Kincsőt és Lakatos Zsanettet megelőzve lett első.A rangsoroló verseny tétje az volt, hogy kik lehetnek még tagjai a magyar válogatottnak a jövő hétvégi, szegedi világkupán. Nemzetenként ezúttal is két egység indulhat majd minden számban, a magyaroknál A-hajóként azok szerepelnek, akik tavaly az adott számban vb-résztvevők voltak, B-egységként pedig azok, akik elsőként, vagy az A-egység mögött másodikként végeztek a mostani viadalon.Eredmények (a szövetség eredményközlője alapján):K-1 1000 m:

1. Kopasz Bálint (Algyő) 3:26.722 p

2. Ceiner Benjámin (BHSE) 3:28.667

3. Erdőssy Csaba (Graboplast Győr) 3:28.922



K-2 500 m:

1. Somorácz Tamás, Mozgi Milán (ASE, Graboplast Győr) 1:27.053

2. Kugler Attila, Gacsal Ákos (Szolnok KKK, Graboplast Győr) 1:28.178

3. Balaska Márk, Birkás Balázs (BHSE, NKM Szeged) 1:28.193



C-1 1000 m:

1. Kiss Tamás (Csepeli KKE) 3:49.571

2. Bodonyi András (NKM Szeged) 3:49.896

3. Kiss Balázs (Dunaferr) 3:52.476



C-2 500 m:

1. Hajdu Jonatán, Fekete Ádám (Dunaferr, UTE) 1:39.261

2. Szőke Attila, Slihoczki Ádám (Lágymányos, Dunaferr) 1:42.376

3. Némedi Konrád, Lelovics Dávid (KSI SE, UTE) 1:42.511



nők:



K-1 200 m:

1. Hagymási Réka (BHSE) 39.976 mp

2. Vad Ninetta (Vasas) 40.096

3. Lucz Anna (UTE) 40.581



C-1 200 m:

1. Balla Virág (Graboplast Győr) 47.171

2. Devecseriné Takács Kincső (Graboplast Győr) 48.216

3. Lakatos Zsanett (UTE) 48.481