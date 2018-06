Kajak-kenu: hat győri indul az EB-n

A magyar csapat rangidőse a háromszoros olimpiai bajnok győri Kammerer Zoltán, aki márciusban volt negyvenéves és az idei első válogatón klubtársával, a fiatal Erdőssy Csabával párosban 1000 méteren másodikként ért célba, így ezen a távon az idei Európa-bajnokságon is ő sztrókolhatja a magyar kajak négyest.



– A kapitány hétfőn hirdetett keretet, így csupán kedden ülhetett vízre a kontinensviadalon induló egységünk, de nem panaszkodunk – nyilatkozta közvetlenül az elutazás előtt lapunknak Kammerer Zoltán. – Stabilan megy a hajó, a három fiatal társam is remekül evez, nincsenek technikai gondjaink, és valamennyiük állóképessége is jó. Érdekes és egyben komoly kihívás lesz velük egy hajóban rajthoz állni. Különösen, ha arra gondolok, hogy a küldöttség legfiatalabb tagja, a tizenkilenc éves Varga Ádám is a mi hajónkban lapátol. Szerencsére a koruknál fogva valamennyien sikerre éhesek, így biztos vagyok benne, hogy a maximumot adják ki magukból a versenyen. Jó lenne dobogós helyen célba evezni. Persze nem lesz könnyű, hiszen a beloruszoknál például két rutinos olimpiai bajnok ül a hajóban, a németek a tavalyi világbajnokságon az akkori egységünk mögött harmadikok voltak, továbbá a szlovák és a cseh hajóval is okvetlenül számolni kell.



Az 1000 méteren ma előfutamot evező kajak négyes tagjai a két győri, Kammerer Zoltán és Erdőssy Csaba mögött: Varga Ádám és Czeiner Benjámin a KSI, valamint a BHSE kajakosai.



Kadler Gusztáv, a Győri Graboplast SE elnöke a Kisalföld kérdésére megerősítette: az idő rövidsége miatt Kammereréknek összecsiszolódni sem volt idejük erre az Európa-bajnokságra, de szerinte az a hajó, amit a háromszoros olimpiai bajnok sztrókol, az mindig esélyes a jó eredményre. Bár az idén ezer méteren még nem voltak nemzetközi versenyek, így nem lehet tudni, hogy hol tartanak a vetélytársak, mindenesetre a szakvezető szerint az első hat helyezés egyikét biztosan megszerzi ez az egység.



Az ugyancsak kajakos Mozgi Milántól, aki a paksi Somorácz Tamással indul 500 méteren párosban, dobogós helyezést vár Kadler Gusztáv.



A rövid távon, 200 méteren egyes versenyszámban rajthoz álló kenus Takács Mihály Áron újoncnak számít, vele szemben a döntőbe jutás lehet a reális elvárás. Nem így a két kenus győri hölgytől. Annak ellenére, hogy egyre nagyobb a konkurencia, jócskán megtanultak kenuzni már a belorusz, az orosz, az ukrán és a bolgár hölgyek is. Balla Virág esetében cél a dobogóra feljutni 200 méteren egyesben, majd Takács Kincsővel párosban is, ugyanezen a távon. A Balla, Takács kenu kettős fő versenyszáma az 500 méteres távolság, ahol a legfényesebb érem megszerzésére is esélyesek.



Hüttner Csaba szövetségi kapitány nem tartja szerencsésnek, hogy a tavalyi Európa-bajnoksághoz képest az idén öt héttel korábban rendezik a kontinensviadalt, hiszen a felkészülésben még nem tart ott a válogatott, mint egy évvel korábban az EB idején. Ezért a tavalyi, minden idők legjobb EB-szereplése nem is lehet elvárás az induló versenyzőinktől. A plovdivi termés tíz arany-, három ezüst- és három bronzérem volt.



A kapitány arra is felhívta a figyelmet, hogy a hétvégi EB mezőnye jóval erősebb lesz, mint a tavalyi volt. Ebben a helyzetben ő maga is rendkívül kíváncsi arra, hogy az általa bizalmat kapott versenyzők, akik között sok a még rutintalan fiatal, hogyan állják meg helyüket Belgrádban.