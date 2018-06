Kajak-kenu Eb - Tizenöt magyar érem Belgrádban

A magyar versenyzők 15 érmet, hat aranyat, öt ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a vasárnap zárult belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon, s ezzel az éremtáblázat élén zártak. Az első döntős napon, szombaton egy győzelmet aratott Hüttner Csaba szövetségi kapitány válogatottja, az 500 méteres női kajaknégyes - Kárász Anna, Kozák Danuta, Medveczky Erika és Bodonyi Dóra - állhatott fel a dobogó tetejére, így a tavalyi évet anyai örömök, illetve sérülés miatt kihagyó Kozák és Kárász is sikeresen tért vissza a nemzetközi porondra. A két K-1 1000 méteres számban egyformán ezüstérmet szereztek a magyarok Kopasz Bálint és Takács Tamara révén, a Pupp Noémi, Csipes Tamara kajakos duó pedig harmadik lett ezen a távon.



Vasárnap délelőtt, a további 500-as fináléban három aranyat és egy-egy ezüstöt, valamint bronzot gyűjtöttek a magyarok. Kozák a K-1-es, míg a címvédőként indult Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső duó a C-2-es versenyt nyerte meg magabiztosan, a Mozgi Milán, Somorácz Tamás kettős pedig szoros versenyben, meglepetésre bizonyult a leggyorsabbnak K-2-ben. A nők hasonló számában Medveczky Erika és Csipes második lett, a harmadik helyet pedig a Tótka Sándor, Molnár Péter, Dudás Miklós, Kuli István összeállítású férfi kajaknégyes szerezte. A legrövidebb távon, 200 méteren egy-egy arany- és ezüst-, valamint két bronzérem volt a mérleg. Az első hely az utolsó döntőben, női C-2-ben született az 500-on is győztes Balla, Takács Kincső duónak köszönhetően.



Kozák két arany után ezen a távon ezüstérmes lett egyesben, Balla pedig - ugyancsak egyesben - egy bronzzal gazdagodott. Harmadik lett a címvédőként vízre szállt Balaska Márk, Birkás Balázs kajakos duó is. A záró 5000 méteres versenyekben a kajakos Takács Tamara nyert, a kenus Lakatos Zsanett pedig a második helyen ért célba.