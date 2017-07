Kajak-kenu Eb - Minden idők legjobb eredményével zárt a magyar válogatott - Galéria

Szombaton öt első és egy harmadik hely volt a mérleg. Ötszáz méteren mindhárom döntő magyar sikert hozott a két kajaknégyesnek - Lucz Dóra, Medveczky Erika, Takács Tamara, Vad Ninetta, illetve Nádas Bence, Tótka Sándor, Molnár Péter, Mozgi Milán -, továbbá a Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső kenus duónak köszönhetően. Ezer méteren győzött a kajakos Bodonyi Dóra, a Hagymási Réka, Farkasdi Ramóna kajakos duó, az ugyancsak kajakos Kopasz Bálint pedig harmadik lett egyesben.Vasárnap délelőtt, 500 méteren további két aranyat és egy bronzot gyűjtöttek a versenyzők. A két győzelem az első és az utolsó fináléban született: előbb a kajakos Takács Tamara egyesben, majd végül a Nádas Bence, Tótka Sándor kajakos duó párosban lett első 500 méteren. Ugyanezen a távon Kopasz Bálint (K-1) a harmadik helyen végzett.A legrövidebb távon, 200-on öt érmet, két-két aranyat és ezüstöt, valamint egy bronzot szereztek a magyarok. Lucz Dóra ezúttal egyesben diadalmaskodott nagy csatában, a Balaska Márk, Birkás Balázs kajakos duó pedig fölényes győzelmet aratott. A férfiak K-1-es számában, valamint a női kenu egyesek versenyében két második hely jutott a magyaroknak a két győri, Horváth Bence, illetve Devecseriné Takács Kincső révén, a bronzérem pedig a kenupáros, Hajdu Jonatán és Fekete Ádám nevéhez fűződött.A záró 5000 méteres döntők is magyar sikerrel indultak a kajakos Bodonyi Dórának köszönhetően, majd a folytatásban Varga Dávid ezüstöt szerzett a kenusok versenyében.Az aranyak számát tekintve korábban csak a 2002-es szegedi, a 2004-es poznani és a 2006-os racicei Eb volt ilyen eredményes, mint a mostani.Éremtáblázat:(arany, ezüst, bronz)Magyarország 10 3 3Németország 6 1 3Oroszország 3 3 4Csehország 2 1 -Lengyelország 1 4 4Portugália 1 2 -Ukrajna 1 - 3Nagy-Britannia 1 - 1Spanyolország 1 - 1Litvánia 1 - -Fehéroroszország - 5 2Dánia - 2 1Szerbia - 2 1Szlovákia - 1 1Szlovénia - 1 1Moldova - 1 -Románia - 1 -Grúzia - - 1Norvégia - - 1Olaszország - - 1Megjegyzés: férfi K-1 500 méteren két bronzérmet osztottak ki.

A női kajakosok versenyében az 1000 méteren szombaton első Bodonyi Dóra képviselte a magyar színeket, s bár a rajtja nem sikerült túl jól, a nagy kör, 2000 méter után már a négyes élboly tagja volt. Az első kis kört követően a fehérorosz Alekszandra Grisina leszakadt, így a 23 éves szolnoki kajakos a hátralévő kilométereken a német Tabea Mederttel és a spanyol Eva Barriossal vívott csatát. A célegyenesbe is ez a három kajakos fordult szinte egyszerre, de a hajrát Bodonyi bírta jobban, aki így két arannyal utazhat haza Bulgáriából.A kenusoknál Varga Dávid a németek világklasszisával, Sebastian Brendellel vívott nagy csatát, a táv nagy részében ők együtt eveztek az élen. Az utolsó körre fordulva Brendel megpróbálta megelőzni a győriek 29 éves versenyzőjét, ekkor ez még nem sikerült neki, a finisben azonban faképnél hagyta, így Vargának az ezüst jutott.Az Eb utolsó számában, a férfi kajakosok ötezres döntőjében a maratoni világ- és Európa-bajnok Solti László képviselte a magyar színeket, de nem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába, s hetedik lett.A magyar csapat hétfőn reggel 9.10 órakor, Szófia érintésével érkezik a Liszt Ferenc repülőtérre, és ott várja az érdeklődő újságírókat.Eredmények:5000 m:férfiak:K-1, Európa-bajnok:Max Hoff (Németország) 19:21.220 p2. Fernando Pimenta (Portugália) 19:22.6403. Eivind Vold (Norvégia) 19:29.540...7. Solti László 20:06.170C-1, Európa-bajnok:Sebastian Brendel (Németország) 21:45.710 p2. VARGA DÁVID 21:49.3203. Mateusz Kaminski (Lengyelország) 22:16.990nők:K-1, Európa-bajnok:BODONYI DÓRA 21:40.570 p2. Eva Barrios (Spanyolország) 21:41.1103. Tabea Medert (Németország) 21:41.230

A kajakos Lucz Dóra aranyérmet szerzett 200 méteren a plovdivi kajak-kenu Európa-bajnokság vasárnapi versenynapján.férfiak:K-1, Európa-bajnok:Liam Heath (Nagy-Britannia) 33.380 mp2. HORVÁTH BENCE 33.4553. Marko Dragosavljevic (Szerbia) 33.947K-2, Európa-bajnok:BALASKA MÁRK, BIRKÁS BALÁZS 30.740 mp2. Kirill Ljapunov, Alekszandr Gyjacsenko (Oroszország) 31.2003. Ronald Rauhe, Max Lemke (Németország) 31.365C-1, Európa-bajnok:Henrikas Zustautas (Litvánia) 38.112 mp2. Alekszej Korovaskov (Oroszország) 38.1573. Zaza Nadiradze (Grúzia) 38.342...5. Hajdu Jonatán 38.675C-2, Európa-bajnok:Alekszandr Kovalenko, Ivan Stil (Oroszország) 35.627 mp2. Andrej Bahdanovics, Gyenyisz Mahlaj (Fehéroroszország) 36.1373. Akárcsak a szombati nap, a vasárnapi is egy magyar győzelemmel indult, az egy nappal korábban a négyes tagjaként aranyérmes Takács ugyanis megnyerte az 500 méter egyest.A Vasas 20 éves versenyzője - Fábiánné Rozsnyói Katalin tanítványa - a rossz rajt után féltvánál még csak ötödik volt, a hajrában azonban mindenki mellett elment. "Nem ez volt a taktika, kicsit belehúztam a rajtgépbe, mert eddig mindig gyorsan ellőtték, most azonban kicsit többet kivártak, így visszalökött" - mesélte az MTI-nek Takács Tamara. "Az volt bennem, hogy Dana (Kozák Danuta) is így szokta csinálni, ha tavaly tudott úgy Eb-t nyerni, hogy egy hajó hátrányt kapott a rajtban, akkor nekem is ezt kell csinálnom. Örülök, hogy nem estem pánikba, ez mutatja, hogy fejben nagyon ott voltam. Így is azt csináltam, amit előre elterveztem, csak az elején kicsit hátrább voltam, mint gondoltam" - mondta. Az Eb-ről két arannyal távozó sportoló hozzátette: az eső nem zavarta, kicsit párásabb volt a levegő, mint korábban, de nem foglalkozott semmivel, csak a versenyre összpontosított. A férfiak hasonló számában a szombaton, 1000 méteren bronzérmes Kopasz Bálint remekül küzdött, végig az élboly nyomában haladt, de a befutó után sokáig úgy tűnt, négy ezredmásodperccel lemarad a dobogóról. Később aztán módosították az eredményt, s kiderült, hogy a 20 éves magyar sportoló a világbajnok dán Rene Poulsennel holtversenyben ismét harmadik lett.Az aranyat a cseh Jakub Zavrel szerezte meg szoros csata után. A kenus Fekete Ádám is jól helytállt, nem tudott azonban beleszólni az érmek sorsába, hetedikként ért célba. A számot a címvédő és világbajnok cseh Martin Fuksa nyerte. A nap egyetlen 1000 méteres fináléjában, férfi K-4-ben az a Kammerer Zoltán vezette a magyar hajót, aki húsz évvel ezelőtt éppen itt, Plovdivban nyerte élete első felnőtt Eb-aranyát, s éppen ebben a számban Borhi Zsomborral, Almási Péterrel és Hegedűs Róberttel. Most a sokadik "garnitúra", Noé Bálint, Ceiner Benjámin és Bárdfalvi Márk ült a 39 éves, háromszoros olimpiai bajnok klasszis mögött, de az egységnek ezúttal esélye sem volt győzni, végül kilencedik, azaz utolsó lett a döntőben.Miközben az eső szünet nélkül szakadt, az első 500 méteres páros számban a kajakos Farkasdi Ramóna és Medveczky Erika - akik szombaton mindketten nyertek már egy aranyat - éppen lemaradva a dobogóról a negyedik helyen végzett úgy, hogy 250-nél még csak hetedik volt. Győzött a 2012-es londoni olimpia bajnoka, a német Franziska Weber, Tina Dietze duó. Férfi C-2 500 méteren éppen egy döntőnyi, azaz kilenc hajó nevezett, így a Korisánszky Dávid, Mike Róbert duó - amely szombaton, 1000 méteren negyedik lett - előcsatározás nélkül versenyzett. A magyarok a rossz rajt után már nem tudták behozni a lemaradásukat, s végül hetedikként zártak. Ebben a számban orosz siker született.A délelőtt utolsó döntőjében aztán ismét örülhettek a magyarok, ráadásul a szombaton a négyessel címét megvédő Nádas Bence és Tótka Sándor kajakos duó látványos teljesítménnyel lett első. Féltávnál a második helyen haladt a rakétaként induló ukránok mögött, de jól beosztva az erejét a finisben állva hagyta a riválisát, s remek versenyzéssel, újabb megérdemelt győzelmet aratott.A délelőtt krónikájához tartozik, hogy a paraversenyek során a paralimpiai ezüstérmes Suba Róbert - aki szombaton megnyerte a VL1-es kategória háromfős fináléját - harmadikként ért célba a KL1 döntőjében, 200 méteren. A vasárnapi zárónapon még további tíz - 200 és 5000 méteres - finálét rendeznek, mindegyikben lesz magyar hajó. később (magyar idő szerint): 200 m-es döntők 12.05 5000 m-es döntők 14.22