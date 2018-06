Kajak-kenu - Várakozáson felüli szereplés

Balla Virág négy számban is nyerni tudott a szegedi válogatón, így várhatóan három számban tud majd rajthoz állni a kontinensviadalon.

Taroltak a magyarok



Taroltak a közelmúltban a magyar nők Viana do Castelóban, ahol az idei szezon egyetlen Világkupa-futamát rendezték.

A friss magyar bajnok Czéllai-Vörös Zsófia mind a rövid-, mind a hosszútávú versenyen diktálta a tempót és taktikájának köszönhetően a végén odaért a dobogóra. A Graboplast VSE kajakosa a 3,6 km-en második, a 26,1 km-en pedig harmadikként zárt.

A tizennyolcszoros világbajnok Csay Renáta is egyre jobb formába lendül, a rövid versenyen nagy hajrában győzte le spanyol riválisát, Barrios azonban másnap jobban bírta a hajrát, így a győriek legendája egy harmadik és egy negyedik hellyel tért haza Portugáliából. Mindkét Világkupa-futamot a paksi Kiszli Vanda nyerte meg, aki korábban a szegedi gyorsasági VK-n is diadalmaskodott az 5000 méteres versenyen.

A versenyzők itt vívhatták ki a belgrádi Európa-bajnokság indulási jogát, illetve mindazok, akik a korosztályos EB- és vb-szereplésben bíztak, nekik is itt kellett jól teljesíteni. Bár a hétvége elsősorban a szülése után visszatérő és fölényes győzelmeket arató Kozák Danutáról szólt, az ötszörös olimpiai bajnok mellett Balla Virág versenyzéséről is csak a legnagyobb elismeréssel lehet beszélni. A győri kenus ugyanis négy számban is diadalmaskodott.Két olimpiai számban is győri versenyzők állhatnak majd rajthoz a hétvégi belgrádi gyorsasági kajak-kenu Európa-bajnokságon. Balla Virág ugyanis magabiztosan nyerte a C I 200 métert, illetve ahogy várni lehetett, Devecseriné Takács Kincsővel C II 500 méteren is diadalmaskodott. A kontinenstornán utóbbi számban címvédőként állnak rajthoz, de a program bővülése miatt a C II 200 méter is az övék lesz – a válogatón ugyanis ezt is megnyerték. Virág emellett a C I 500 méteren is diadalmaskodott, de a sűrű program miatt a négy számban nem érdemes rajthoz állnia, így ebben a futamban nem láthatjuk majd.A női kenusoknál a lágymányosi Molnár Rebekával induló Sáling Laura lett a második a rövidebb távon, így ő az U23-as vb-re készülhet – bár a korosztály végleges keretét hivatalosan még nem hirdették ki.A férfi kenusoknál C I 200 méteren Takács Mihály nagyszerű idővel második lett, amivel a korosztályos vb-indulást már kiharcolta, ám Hüttner Csaba szövetségi kapitány úgy döntött, a győztes Hajdú Jonatán a páros számokra koncentráljon, így a fiatal győri reménység a felnőtt EB-n is bemutatkozhat.Férfi kajakban két győri páros is nagyszerűen teljesített. Mozgi Milán a paksi Somorácz Tamással annak ellenére fölényesen nyerte a K II 500 métert, hogy az elmúlt három hétben elsősorban négyes edzéseken vettek részt.Nagyszerű pályát ment K II 1000 méteren Kammerer Zoltán és Erdőssy Csaba, ezüstérmük azt jelenti, hogy az Európa-bajnokságon benne ülnek az ezres csapathajóban.A parakajakosok mezőnyében stabilan tartja a második helyet Török Dávid – korábban a rangsorolón is már felállhatott a dobogó második fokára –, így ennek köszönhetően ugyancsak utazhat az EB-re, és rajthoz állhat a 200 méteres távon.Női K I 1000 méteren Bordács Blanka a negyedik helyen zárt, ami elviekben akár U23-as vb-t is érhet. Ennek az a feltétele, hogy a tavalyi év női kajakosa, Takács Tamara ne akarjon újra a saját korosztályában is indulni, már pedig miután két számban indul a felnőtt EB-n, minden bizonnyal Blankáé lesz a rajtjog a világbajnokságon. Ha mégse, az EB-indulást akkor is megszerezte a fiatal győri kajakos.Az ifjúsági kajakosoknak és kenusoknak másfél hét múlva rendezik a válogatót, várhatóan az övékkel együtt hagyja majd jóvá a szövetség a korosztályos kereteket. Éppen ezért a már említettek mellett néhány versenyzőnek van még esélye, hogy bekerüljön valamelyik csapathajóba mindkét szakágban.