Kajak-kenu - Tönkreverte a világot a győri Graboplast VSE két versenyzője

Ezzel Csay Renáta már a 19. maraton világbajnoki címét gyűjtötte be, amely rekord, míg Czéllai-Vörös Zsófia így két aranyéremmel zárt, mert az U23-asok között egyesben is győzni tudott.„Már a verseny elejét nagyon megnyomtuk, s sikerült is előnyt szereznünk, a mögöttünk haladó másik magyar egységnek balszerencséje volt. (A Kiszli Vanda, Mihalik Sára kettős hajójának ugyanis elszakadt a kormánybovdene, így kiállni kényszerültek – a szerk.) Így igazából üldözők nélkül maradtunk, a többiek hamar letettek arról, hogy a nyomunkba eredjenek, inkább a második, harmadik helyért harcoltak. Mi pedig mehettük a saját iramunkat. Ez lett az eredménye" – kezdte Csay Renáta, aki továbbra is azon lesz, hogy gyarapítsa aranyérmei számát.„Szerencsés vagyok, mert tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, s ebben mindenki támogat, a családom, a klubom egyaránt. Jól bírom még mindig a tempót, s – gyorsan lekopogom – a sérülések is elkerülnek szerencsére" – folytatta a szakág kiválósága, aki mindig talál magának motivációt is.„Idén egyesben nem tudtam indulni, majd jövőre megpróbálom, s a címvédés is nagy szó lenne Zsófival, mert az igaz, hogy sokszor azt nehezebb elérni, mint az elsőt megszerezni. Most ez a közös arany tényleg simán ment, de semmi garancia arra, hogy ez később is így lesz. Hivatalosan egyébként még nem beszéltünk a folytatásról, de félszavakkal már mindegyikünk jelezte, hogy a másikkal képzeli a jövőt" – mondta Csay Renáta, aki nem tartja magát a páros főnökének.„Legalábbis a klasszikus formában. Tény, a rutin mellettem szól, Zsófi még hajlamosabb a hirtelen döntésekre, de összességében jól együtt tudtunk dolgozni, mindegyikünknek voltak és vannak jó ötletei. Szerintem remekül kiegészítjük egymást" – tette hozzá a világklasszis, aki most majd a ház körüli teendőkkel töltődik fel.„A gyerekek is egyre nagyobbak, Brúnó tizennégy éves lesz, Lili tíz múlt, mindketten kajakoznak, lányom mostanában kezdte komolyabban venni a sportágat, addig megoszlott a figyelem a kajak és a lovaglás között. Meglátjuk, mi lesz belőlük, mindenesetre a kitartás megvan bennük, főleg Brúnóban, aki képes akár korán reggel kelni, hogy mielőbb edzhessen a vízi telepen" – mondta végezetül az immár 19-szeres világbajnok kajakos, akinek jelenleg is Sztanity László az edzője.Czéllai-Vörös Zsófia két számban indult Portugáliában, s mindkettőt megnyerte. Ennél tökéletesebben nem lehetett volna zárni a vb-t.„Valóban nem, de bevallom, ezért is mentem, hogy lehetőleg két arannyal jöhessek haza. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. A kettő közül talán az egyénit mondanám a nehezebbnek, párosban mégiscsak ketten vagyunk, jobban tudjuk egymást segíteni" – kezdte Czéllai-Vörös Zsófia, aki első felnőtt világbajnoki címét szerezte.„Remélem, azért még lesz néhány, akár Renivel is. Nagy megtiszteltetés, hogy azzal a kajakossal ülhetek egy hajóba, akinek kisgyerekként szurkoltam a vb-ken, EB-ken, aki ott edzett mellettünk a telepen. Bízom benne, sok közös versenyünk lesz még, s állhatunk még együtt a dobogó tetején" – mondta a fiatal sportoló, aki 18 évvel fiatalabb Csay Renátánál.„Jó lenne, ha a három év múlva esedékes világjátékokig még versenyezne Reni" – mondta nevetve Zsófi, aki nem gondol arra, hogy egyszer esetleg túlszárnyalja társa eredménysorát.„Amit Reni elért, az gyakorlatilag megismételhetetlen" – mondta végezetül Kadler Viktor tanítványa.A siker után a portugáliai vizekben: Czéllai-Vörös Zsófia (balra) és Csay Renáta nagy fölénnyel lett világbajnok.