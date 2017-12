Kajak-kenu - Társa érdeme is az elismerés

Devecseriné Takács Kincső az EB-n kétszer, a vb-n egyszer állhatott fel a dobogóra, jövőre ezt eggyel többször szeretné megtenni. Fotó: mkksz.hu/Facebook

Remek évet zárt Devecseriné Takács Kincső, a győri Graboplast VSE kenusa, akit a közelmúltban a magyar szövetség az év női kenusának is megválasztott.„Sokat jelent nekem ez a díj, mert fantasztikus idény áll mögöttem. Az idei versenyszezon tavasztól a Világkupa-sorozattal kezdődött, s mindhárom állomáson sokat tudtunk tanulni. Az Európa-bajnokságon jól jött ki a formánk, párosban aranyérmesek lettünk klubtársammal, Balla Virággal, egyesben pedig a második helyen zártam. Mivel a második válogatót Virág nyerte és ő csak a párosra szeretett volna koncentrálni, így én vihettem az egyest. A világbajnoksággal zárulva hosszú szezont tudhatok magam mögött. Virággal fej fej mellett versenyeztünk, ezzel is segítettük egymást, így ez a díj az ő érdeme is" – mondta Devecseriné Takács Kincső.Számszerűsítve egyébként az Európa-bajnokságon egyesben második, párosban első, a vb-n egyesben harmadik, párosban negyedik lett Takács Kincső.

„Az EB-n nagyon jól jött ki a lépés, a vb-re ugyan győzni mentünk, s bár negyedik lett az egységünk, utólag azért azt mondom, nem vagyok elégedetlen. Amit egyéniben teljesítettem, az teljesen rendben volt, párosban pedig leginkább az időeredmény az, ami árulkodó. Az sem volt rossz, az más kérdés, hogy végül nem ért dobogót, de tudni kell, azért a női kenu egyre népszerűbb azáltal, hogy bekerült az olimpiai programba. Lemértük, jelenleg hol tartunk, ebből tanultunk, s próbálunk előbbre lépni. Mert a cél az, hogy jövőre mind az EB-n, mind a vb-n dobogóra álljunk. Egyéniben és párosban egyaránt ez a terv" – folytatta a kenus, aki a nagy versenyek után egy hónap pihenőt kapott, majd egy hónapig még tudtak vízen edzeni. Most viszont kemény téli felkészülésben vannak edzőjével, Szabados Krisztiánnal.„Negyedik hete tart a munka, elég »belehalós« edzéseink vannak, de most kell megalapozni a jó erőt és állóképességet. Ezt az időszakot leginkább fejben kell jól bírni, de nem hiszem, hogy gond lesz. A programot úgy állította össze az edzőm, hogy három hét kőkemény edzést egy hét lazább szakasz követ. Mindez azt jelenti, hogy pont a karácsony és a szilveszter környékére esik ez a könnyebb időszak, ilyenkor csak átmozgató foglalkozásaink vannak. A családlátogatások azért így is elég strapásak lesznek" – mondta végezetül a győriek kiválósága.