Kajak-kenu - Négyen mehetnek a vb-re

A győri Graboplast VSE kenusa, Balla Virág tarolt, hiszen előbb 500, majd pedig 200 egyesben lett első, s ehhez – akárcsak a válogató első fordulójában – még hozzátett két párosgyőzelmet is klubtársával, Devecseriné Takács Kincsővel.



Az, hogy végül melyik számokban tud majd rajthoz állni, a következő napokban dől csak el.



Mozgi Milán a paksi Somorácz Tamással a legszorosabb futamot nyerte (K II, 1000 méter), így elvileg szétlövésre hívta az EB után szétváló Ilyés–Hufnágel párost. Végül azonban ez elmaradt, így ha az elnökség jóváhagyja, Mozgiék mehetnek a vb-re, ahogyan 500-on is, mert azt a számot is a győri–paksi duó nyerte, elég simán, másfél másodperc előnnyel.



Női K I 500 méteren Kovács Sára negyedik lett a B döntőben, ami lehet, hogy ezen a távon a csapathajóban elég lesz az egyetemi-főiskolai vb-induláshoz.



Ugyancsak biztosította helyét a vb-csapatban a parakajakos Török Dávid, aki a válogatón harmadik lett, de a szétlövést megnyerte 200 méteren. Több győri versenyző is nagy lépést tett az egyetemi-főiskolai vb felé, de amíg nem alakul ki a felnőtt világbajnoki keret, addig nem lehet pontosan megmondani, ki milyen számban kap majd lehetőséget.



Gacsal Ákos és Hérics Dávid jól szerepelt a K I 500 méteren, ez számukra egyetemi-főiskolai vb-részvételt jelenthet a csapathajóban.



Ahogyan azt Weisz Róbert, a maratoni válogatott győri szövetségi kapitánya elmondta: főként férfikenuban lesznek olyan versenyzők, akik egyrészt kiharcolták az egyetemi vb-csapatba kerülést, másrészt versenyben lehetnek a maraton világbajnoki indulásért. Mindez azt jelenti, hogy a második maratoni válogató időpontja is változhat, de erről sincs még döntés.