Kajak-kenu - Két győri az év legjobbjai között

A gyorsasági szakágban női kajakban a volt győri, jelenleg a Vasast erősítő Takács Tamara, férfi kajakban a Graboplast- VSE versenyzője, Horváth Bence, míg női kenuban a szintén győri Devecseriné Takács Kincső vehetett át elismerést, az év edzője díját Csipes Ferenc kapta.



A férfi kajakosok között az idén olimpiai számban, K1 200 méteren világbajnoki ezüstérmet nyerő Horváth Bence így nyilatkozott a magyar szövetség honlapján:



„Boldog vagyok, hogy ez az idény számomra kilencvenkilenc százalékosra sikerült. Bízom benne, hogy jövőre hasonló eredményekkel tudom zárni az évet, ezért Tokár Krisztiánnal, az edzőmmel és a csapatommal mindent ennek rendelünk alá. »Az év kajakosa« díj számomra nagyon megtisztelő és meglepő, örülök, hogy a 2016-os idény negatív történései után mentálisan és fizikailag is a maximumon teljesítettem. Felül tudtam kerekedni az érzéseimen és reálisan kezelem a pályafutásomat. Célok vannak előttem, amiket el is szeretnék érni, ezért előre kell tekinteni."



Horváth Bence Takács Tamara társaságában nemcsak az év legjobbjának járó elismerést vehette át, hanem a Mercedes-Benz Hungária Kft. jóvoltából egy-egy szponzori autó kulcsát is megkapták, egy évig használhatják az autókat.



A felnőtt női kenusoknál Devecseriné Takács Kincső kapta az elismerést.



„Sokat jelent nekem ez a díj, mert egy fantasztikus idény áll mögöttem. Az idei versenyszezon tavasztól a Világkupa-sorozattal kezdődött, s mindhárom állomáson sokat tudtunk tanulni. Az Európa-bajnokságon jól jött ki a formánk, párosban aranyérmesek lettünk Balla Virággal, egyesben pedig a második helyen zártam. Mivel a második válogatót Virág nyerte és ő csak a párosra szeretett volna koncentrálni, így én vihettem az egyest. A világbajnoksággal zárulva hosszú szezont tudhatok magam mögött. Virággal fej fej mellett versenyeztünk, ezzel is segítettük egymást, így ez a díj az ő érdeme is" – nyilatkozta Devecseriné Takács Kincső.



Arany érdemérmes lett Fábiánné Rozsnyói Katalin és a tokaji Vízi Sport Club alapító edzője, Simon László.