Kajak-kenu - Jól szereplő győriek

A 200 méteres távon győzött K I-ben Horváth Bence, C I-ben Devecseriné Takács Kincső, itt Balla Virág második lett. Ugyancsak ezüstérem jutott C II-ben a Lantos Ádám, Devecseri Ádám duónak – ebben a számban a dobogó harmadik fokára állhatott fel Hajnal Kristóf és Horváth Ákos párosa.



A legrövidebb távon jutott még egy bronz Lantos Ádámnak C I-ben, valamint Fazekas-Zur Krisztinának K I-ben. Jó eredményt vártak a győriek a Horváth Bence, Szomolányi Máté kettőstől, de az egység a rajt után leállt, miután jól láthatóan kormánygondjaik lettek.



Az 500 méteres versenyszámokban a női kenu páros, Balla Virág–Devecseriné Takács Kincső első, K I-ben Mozgi Milán második, C I-ben Khaut Kristóf harmadik lett.



Egy kilométeren Varga Dávid (C I), valamint Kammerer Zoltán (K II, társa a vasasos Bárdfalvi Márk volt) második, Fazekas-Zur Krisztina (K I) harmadik lett.



Az 5000 méteres távon is jutott két érem a győri csapatnak, C I-ben Varga Dávid győzött, K I-ben Czéllai-Vörös Zsófia harmadikként ért célba.



Két U23-as válogatót is megtartottak, C II 200 méteren a győri Sáling Laura, Balla Virág kettős, C I 500 méteren hatalmas fölénnyel Balla Virág győzött.