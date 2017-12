Kajak-kenu - Három győri név a táblán

Mint azt Kadler Gusztáv elnök elmondta: a klub az elmúlt húsz évben folyamatosan a csúcson teljesített, az idei szezonban is gyakorlatilag nem volt olyan világ és Európa-bajnoki érem, amelyikhez ne lett volna köze győri versenyzőnek.



Idehaza ugyan a bajnoki pontversenyt nem nyerte meg a klub – hat ponttal maradt el az elsőtől –, de összességében elégedettek lehetnek a kajakosok és a kenusok a 2017-es évvel.



Schmidt Gábor, a magyar szövetség elnöke is méltatta a Győrben végzett munkát, s bízik benne, a jövőben is ugyanolyan erős bástyája lesz a magyar kajak-kenu sportnak a győri, mint az elmúlt évtizedekben.



Az elnök elmondta: nagy örömükre szolgált, hogy elkészült a szövetség székházában az a márványtábla, melyre a sportág legkiválóbb edzőinek neve került fel.



„Régi adósságot törlesztünk ezzel" – tette hozzá az elnök.



Győri szempontból örömteli, hogy három edző neve is felkerült: Vén Lajosé, Svidró Józsefé és Sztanity Lászlóé.