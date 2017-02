Kajak-kenu - Győriek az élen

A győriek tavalyi teljesítményeket felülmúlva 180 ponttal végeztek az élen, így több pontot gyűjtöttek, mint a mögöttük végző két csapat összesen. A harminc kategóriából a tavalyi hét után idén tizenegy elsőséget szerzett a csapat, a 2005-ös évjáratnál például mind a kajakos és kenus fiúk, mind a lányok mezőnyében is a győriek diadalmaskodtak.



A hat egyéni bajnok közül négyen megvédték előző évi elsőségüket. Nagyon kevés versenyző van minden évben, aki saját korosztályában minden feladatban a legjobb. Ez idén Rumi Gergőnek (2003) sikerült, aki 3060 métert futott a Cooper-teszten, 30 húzódzkodást és 25 lábemelést hajtott végre – utóbbinál ugyanannyit teljesített, mint a mögötte végző két kenus együtt. A tavalyi évhez hasonlóan idén is minden számban nyert Németh Alma (2005), miután húzódzkodásban 25, lábemelésben 63 ismétlést ért el és ő nyerte a pályafutást is korosztályában.



Kisebb betegsége ellenére megvédte tavalyi címét Gamsjäger Lisa-Maria (1999) és a tavalyi évhez hasonlóan idén is nyert a kenus Kárpáti Levente (2005), aki ezúttal is a legjobbnak bizonyult lábemelésben, ezúttal 65 ismétléssel. Kurczina Máté (2006, kenu) szoros versenyben nyert, ő a pályafutásban is az első helyen végzett.

A kajakosok között nyert Kurdi Csongor (2002), aki húzódzkodásban kiemelkedett a mezőnyből, s végig kiegyensúlyozottan szerepelt a többi számban is.



A kajakosok közül megnyerte korosztályában Lazúr Barnabás (1999) a fekvenyomást. A futásnál Kamil Albert (1999) 3479 métert teljesített a Cooper-futásnál, ami majdnem 9 kört jelent az atlétikapályán. A lábemelésnél 31 ismétléssel nyert korosztályában Katona Márton (2002).



A 12 évnél fiatalabbak között is találunk a kajakosok között győri győztest, 57 ismétléssel nyert korosztályában Tamás Gergő (2005). Három kenus is nyert versenyszámot: Szekszárdi Flávió (2002) a lábemelést, Péter Zsombor (2008) a húzódzkodást, Hegyi Zsombor (2008) a pályafutást nyerte. A lányoknál fekvenyomásban Sáling Laura (1999) volt a legjobb. Szabó Virágnál (2001) senki nem futott többet korosztályában (2965 m), Ugróczky Dalma (2006) pedig a lábemelést nyerte meg 60 ismétléssel.