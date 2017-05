Kajak-kenu - Győri tizenegy a szegedi Világkupán

A győriek idő- és pályabeosztása is megvan, ezek alapján szedtük sorrendbe a győri érdekeltségű versenyeket.

Női K I 1000 méteren Bordács Blanka svéd, ausztrál, cseh, koreai, dán, kazah és amerikai ellenféllel került egy futamba, s ha nyer, azonnal döntős, ha nem, akkor a középfutamban folytatja.



Női C I 500 méteren Devecseriné Takács Kincső mindjárt az első előfutamban érdekelt. Innen nem lehet azonnal a fináléba jutni, az első hét jut a középdöntőbe. Takácsnak nem okozhat gondot a továbbjutás, ahogy Balla Virágnak sem, aki az ötödik előfutamban térdel majd hajóba.



Férfi K II 1000 méteren Gacsal Ákos Doba Alfréddal versenyez, s az első hét jut a középfutamba. Kammerer Zoltán és Bárdfalvi Márk számára a feladat hasonló, tovább kell jutni, hiszen az igazi kihívás a döntőbe jutásért ezután jön majd.



Férfi C 200 méteren kezdődik a péntek délutáni program a győriek számára: Lantos Ádámnak az első hatban kell lenni a továbbjutáshoz.



Női C I 200 méteren Balla Virág ezúttal nem indul, ott lesz viszont Takács Kincső, akire Lantos Ádámhoz hasonló feladat vár.



Férfi K I 200 méteren a futam bemutatása mindjárt Horváth Bencével kezdődik, hiszen az első futamban az egyes hajó az övé. Nem okozhat gondot a továbbjutás, innen is a legjobb hat hajó jut a középfutamba.



Férfi C II 500 méteren Vasbányai Henrik ezres programja miatt a páros a rövidebb távon indul, így Varga Dávid bemutatkozására szombatig várni kell. Az esélyek itt is jók, s ebben a számban is az első hat jut a középdöntőbe.



Női C II 500 méteren az ötös pályán javíthatja tovább a világ legjobb idejét Devecseriné Takács Kincső és Balla Virág, akik ha nyernek, megspórolják maguknak a középfutamot, ha nem, ott folytatják.



Női K IV 500 méteren a győri küldöttségből Szabó Gabriella sérülése miatt utolsó előttiként Fazekas-Zur Krisztina mutatkozik be az új összeállítású csapathajóban. Ha az egység nyer, egyből finalista lesz, ellenkező esetben a középfutamban is csiszolhatják a technikát.



Férfi K IV 500 méteren az idei évtől győri színekben kajakozó Mozgi Milán szerepel, aki nagyszerű felkészülésen van túl, így az ifjúsági korosztály után a felnőttek közé lépve az érettségit követő első nagy feladat vár rá. A magyar csapathajónak az első hat hely valamelyikét kell megszereznie a középfutamhoz.



Elsőként egyébként Török Dávid parakajakos száll vízre Szegeden, a KL3-as mezőnyben versenyen kívül már ma szerepel.