Kajak-kenu - Csay Renáta újabb aranyakért evez

Csay Renáta célja, hogy dobogóra álljon, a győriek klasszisa pozitívan várja az Európa-bajnokságot.

Kajak-kenuban a maratoni szakág igazi sikersportágnak számít, a több számban is éremesélyes magyar csapat már elutazott s a helyszínen készül a Ponte de Lima-i kontinensviadalra.Köztük a sportág koronázatlan királynője, a győri Csay Renáta (edzője: Sztanity László) is, aki természetes ezen az EB-n is szeretne jól szerepelni. Számára a visszatérők jelentenek új kihívást. A tizennyolcszoros maratoni világbajnokunknak régi-új riválisokkal kell szembenéznie:

„A felkészülésünk jól sikerült egyesben és párosban is. Két hetet Győrben edzőtáboroztak a lányok, ami jót tett a párosunknak Bara Alexandrával, mert valamiért a bajnokságon nem úgy muzsikáltunk, ahogyan szerettünk volna. Ezen az Európa-bajnokságon lesznek nagy visszatérők, akik pár év kihagyás után újra versenyeznek ebben a szakágban, indulni fog a brit Lani Belcher és a dán Henriette Hansen is. A célom, hogy dobogóra álljak, pozitívan várom a versenyt" – nyilatkozta a tőle megszokott szerénységgel Csay Renáta, akinek nagy riválisa lehet a másik magyar induló, Kiszli Vanda is.Ami a többi győri versenyzőt illeti, közülük ketten az EB nyitónapján már be is mutatkoztak.Czéllai-Vörös Zsófia (edzője: Kadler Viktor) ifjúsági korúként világbajnoki címet szerzett, most azonban már az U23-as mezőnyben kellett bizonyítania. A 22,6 km-es futamon rögtön az elején az élmezőnnyel evezett, sokszor ő diktálta a tempót és a vezetésével szakították le a versenyzők nagy részét fél óra után és maradtak hárman egészen az utolsó fordulóig. Háromszáz méterrel a cél előtt aztán Horváth Noémi ritmust váltott és nyert, a Graboplast versenyzője viszont brit riválisát maga mögött tudta tartani, így ezüstérmet szerzett.Kulcsár Dorina (edzője: Németh Gergő) élete első világversenyén a kenu egyesek ifimezőnyében a hatodik helyen végzett.Az Olimpiai Reménységek Versenye ezüstérme után ismét rangos nemzetközi versenyen indulhat Sáling Áron (edzője: Szabados Krisztián), aki az U23-as mezőnyben áll majd rajthoz pénteken délelőtt kenu egyesben.Az Európa-bajnokságon új versenyszám mutatkozik be, három kis körrel és két futószakasszal rendezik meg az úgynevezett rövidtávú versenyt, amelyet a belgiumi Világkupán már kipróbálhattak a versenyzők.„Belgiumban több versenyzőnk is próbára tette már magát ezen a távon, ami valójában jó bemelegítés lesz a szombati és vasárnapi főversenyekre – nyilatkozta a szövetség honlapján Weisz Róbert, a maratoni szakág vezetője, aki a hagyományosan jó szereplést várja a magyar csapattól. – Az érmekre ezúttal nem tippelnék, de jól felkészült válogatottal érkeztünk erre az Európa-bajnokságra, sok a rutinos versenyző a csapatban, de lesznek olyan fiataljaink is, akik számára ez lesz az első komoly nemzetközi megmérettetés."