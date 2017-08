Junior úszó-vb - Késely Ajna és a 4x200-as férfi gyorsváltó is aranyérmes

A 15 éves Késely 4:06.72 perces idővel diadalmaskodott. "Nagy nyomás volt rajtam, mivel még nem szereztem aranyat, amit sokan vártak tőlem, de most végre megvan, így a teher lekerült rólam és 1500-on és 200-on felszabadultan versenyezhetek. Nagyon örülök ennek az aranynak, és köszönöm mindenkinek, aki a hazai világbajnokság után az elmúlt hetekben mellettem volt, mert hullámvölgyben voltam" - nyilatkozta a Magyar Úszó Szövetségnek a fiatal magyar úszó.



A Márton Richárd, Milák Kristóf, Holló Balázs, Németh Nándor összeállítású férfi 4x200 méteres gyorsváltó elképesztően szoros küzdelemben, mindössze egyetlen század különbséggel, 7:10.95 perces új junior világcsúccsal győzött az amerikaiak előtt.



"Ez fenomenális volt, ezt átélni, ahogyan Nándi jött a végén és mi ordítottunk, ez hihetetlen" - mondta Márton. A nyitónapon Milák, Márton és Németh - Barta Mártonnal kiegészülve a 4x100 gyors küzdelmeit is megnyerték, Milák pedig tegnap 100 méter pillangón is diadalmaskodott, így ő már három aranynál jár. "Mikor láttuk, hogy világcsúcson belül vagyunk, ordítottunk Nándinak, én pedig szétvágtam a rajtkövet, ahogyan csak tudtam" - tette hozzá Milák.



"Az első százon nem akartam túl erősen kezdeni, ennek ellenére nem léptek el tőlem, így az utolsó ötvenem nagyon erős volt és bíztam a meglepetés erejében" - mondta a harmadik ember, Holló Balázs, aki 400 gyorson második volt.



A magyarok így négy nap után kilenc éremmel, négy arannyal, négy ezüsttel és egy bronzzal állnak.