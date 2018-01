Jubilálnak a magyar kamionsport nagykövetei

Hazánk egyetlen kamionversenyző csapata, az OXXO Hungary Truck Racing Team ott van a világ legjobbjai között: 2014-ben és 2015-ben Európa-bajnoki címet szereztek, 2016-ban és 2017-ben pedig elhódították az angol bajnoki trófeát is. A csapat megállíthatatlan és újabb sikerre éhes: az OXXO Hungary Truck Racing Team 2018-ban is indul az Európa bajnokságon azzal a céllal, hogy újra dobogóra álljon - közölte a csapat.A csapat 2008-ban indult azzal a nem titkolt céllal, hogy az európai kamionversenyzés élvonalába autózza fel magát, egyúttal pedig visszaadja a sportág rangját Magyarországon. A tíz évvel ezelőtti merész elhatározást tett követte: a csapat Szobi Balázs pilótával a volánnál nekivágott a nemzetközi megmérettetésnek, egyre jobb és jobb eredményeket elérve.2010-ben aztán egy szörnyű tragédia csaknem kettétörte az ígéretesen induló sorozatot. Szobi Balázs addigi legjobb szezonkezdését produkálta és már dobogós helyezések közelében járt, mikor évközben életét vesztette egy repülőgép balesetben. Akkor kevésen múlt, hogy nem lett vége a csapat szereplésének a Kamion Európa-bajnokságon, de a csapatfőnökök úgy döntöttek, folytatják a versenyzést.

Küzdelmes időszak következett, ám az OXXO Hungary Truck Racing folyamatosan jelen volt az európai élvonalban. Az alapítás után hat évvel aztán beteljesült az álom: egyetlen magyar csapatként a sportág csúcsára értek.- 2014-ben érett be sok éves munkánk gyümölcse azzal, hogy Európa-bajnoki címet szereztünk Kiss Norbert pilótával. Rengeteg energia, munka, alázat és hit kellett a győzelemhez – idézte fel a múltat Tököly László, az OXXO Hungary Truck Racing Team elnöke.Az Európa bajnoki cím elérésével sosem látott magasságba emelték a magyar kamionsportot, amit a következő évben újabb sikerrel tetéztek.- Mindig is azért dolgoztunk, hogy a csapat egyéni céljai mellett a sportágért is tegyünk. 2015-ben régi álmunk vált valóra azzal, hogy sporttársainkkal, az autósport háttérembereivel közös erőfeszítéseinknek köszönhetően 25 év után a kamion EB sorozat visszatért Magyarországra, a Hungaroringre. Csodálatos volt pályára lépni, azt pedig szavakba önteni is nehéz, milyen érzés volt itthon megvédeni a 2014-ben elért EB címünket – mesélte az elnök.A világsiker után a 2016-os év komoly kihívás elé állította a magyar sikercsapatot, miután Kiss Norbert pilóta úgy döntött, hogy egy német team kötelékében folytatja karrierjét. A versenyzés megszállottjai ekkor ügyes húzással újra rajzolták a térképet, és két szezonra szerződést kötöttek a brit tehetséggel, Ryan Smith-szel.S bár 2016-ban és 2017-ben csak néhány EB futamon indultak, mindvégig ott voltak azonban a Brit Kamion Bajnokságban, ahol a magyar színeket képviselve, Ryan zseniális versenyzésével mindkét alkalommal elhódították a trófeát. Így lett a magyar kamioncsapat kétszeres EB győztes mellett kétszeres angol bajnok is, ami példátlan eredmény a hazai kamionsportban, de a tágabb értelemben vett autósportban is bravúrnak számít.Az OXXO Hungary Truck Racing Team nem csak nevében, de a külsőségeiben is kifejezi nemzeti hovatartozását. 2017 novemberében Jázmin névre keresztelt kamionjukat piros-fehér-zöldre festették, azóta így lépnek pályára.Az immár kétszeres európa és kétszeres angol bajnok OXXO Hungary Truck Racing Team decemberben a Szamos Parlament Cafeban ünnepelte 10 éves születésnapját. A partyn a csapat tulajdonosai, Tököly László és Jobbágy Ákos kiemelték az OXXO Hungary Truck Racing Team történelmének fontos állomásait és köszönetet mondtak azoknak, akik hozzájárultak a csapat sikeres működéséhez.Itt, a születésnapi rendezvényen jelentették be, hogy a csapat szerződést hosszabbított Ryan Smith pilótával, akivel 2018-ban az OXXO ismét az EB dobogóért fog harcolni.A csapat hatalmas tortával, a hazai közélet és sport hírességeivel és Tóth Vera énekesnő születésnapi produkciójával ünnepelte a tíz éves jubileumot, amely a magyar kamionsport ünnepe is volt egyben. Egy olyan sportágé, amely hosszú évek alatt többször is bebizonyította, hogy nemzetközi szinten képes elérni nagyon komoly eredményeket. Egy olyan sportágé, amely igazi magyar sikertörténet, és amely bátran odatehető más magyar vonatkozású világsiker mellé.