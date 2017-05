Jövő év februárjára elkészül a DVTK stadionja

Pintér Lajos, az építkezés felelős vezetője Kriza Ákosnak (Fidesz-KDNP), Miskolc polgármesterének elmondta, ütemterv szerint haladnak a munkával, bár kéthetes, "nem jelentős" csúszásban vannak, ez a kemény tél számlájára írható. Hozzátette: a Market Építő Zrt. kivitelezésében épülő diósgyőri stadion munkálatait az elmúlt év novemberében kezdték el a régi bontásával.



Kriza Ákos szerint két évvel ezelőtt sokan nem hittek abban, hogy 2017 tavaszán már itt tarthat a 15 ezer drukkert befogadó stadion kivitelezése. Kiemelte, egy impozáns létesítmény készül, amely minden igényt kielégít majd, a diósgyőri csapat és szurkolótábora ezt megérdemli, utóbbit a tervezésbe is bevonták.



Az új stadion - amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként épül fel - főépületének földszintjén a csapatok öltözői, a bírói, orvosi és más kiegészítő helyiségek kapnak helyet. Az első emeleten mobilfalakkal osztható rendezvénytér készül egy pályára nyíló, nagy terasszal. A második emeleten lesz húsz, úgynevezett sky box (VIP-hely), a hozzájuk tartozó társalgóval.



A lelátó vasbeton szerkezetből készül, a nézőteret 18 helyen tudják a nézők megközelíteni. A lelátók alatt szurkolói büfék és mosdók kapnak helyet. A labdarúgópálya alulról fűthető lesz, vízelvezetését alácsövezéssel oldják meg, a füvet pedig egyebek között automata locsoló-berendezéssel tartják karban. A pályát műfüves sáv veszi körül, ahol nézőtéri menekülő lépcsők, akadálymentes nézőtéri pódiumok épülnek, itt lesznek a cserepadok is.



A stadion küzdőtere és a főépület helyiségei is többféle célra használhatók, így sport- és kulturális rendezvényt, családi vagy más eseményt is lehet majd tartani a létesítményben.