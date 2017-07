Jól érzik magukat a farádiak a harmadosztályban

A farádi csapat az utóbbi három évben megnyerte a csoport bajnokságát.

Tóth Zoltán, az egyesület elnöke így látja az elmúlt időszakot:– Megszakítás nélkül háromszor egymás után nyertük meg a bajnokságot, amelyre úgy vélem, méltán lehet büszke mind a településünk, mind pedig az egyesületünk. Az utolsó fordulóig veretlenek voltunk, a bajnokságot nagy fölénnyel, tizenhét pontos előnnyel – a megyében elsőként – megnyertük. Az előző évekhez képest pedig ez a mezőny jelentősen megerősödött, mivel a Győri csoportból három meghatározó csapatot is idesoroltak.Sikeres volt a szakosztály elmúlt esztendeje, de a továbblépésről ismételten lemondanak.– A tartalékcsapatunk is jól szerepelt, a bajnokság végén ezüstérmes lett. Sajnos mégsem léphetünk feljebb, mivel a játékosok döntő többsége a munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud edzésre járni. A megyei másodosztályban pedig mások a követelmények, ott már az U19-es bajnokságban kell csapatot indítani. Ebbe a bajnokságba viszont a jelenlegi tartalékcsapatunkból mindössze öt-hat játékos férne be, a többieknek pedig, akiknek a zöme farádi, az életkoruk miatt meg kellene köszönni az eddigi szereplést. Ezt a vezetőség és a csapat nem vállalja be, inkább maradunk a harmadosztályban.Az utánpótlás-nevelés terén viszont megtették a szükséges lépéseket, hogy hosszú távon már ne legyenek létszámgondjaik.

A farádi csapat hatékonyságát jelzi, hogy a 30 mérkőzésen mindössze 15 gólt kapott a 125 rúgott gól mellett.

A bajnokcsapat tagjai: Baán Szabolcs, Babják Zoltán, Benkő Zoltán, Czirák Dániel, Fekete Zoltán, Fenyő Zoltán, Horváth Miklós, Jakab Attila, Marics Gábor, Nagy Gábor, Németh Gábor, Németh István, Peszlen Szabolcs, Potyondi Máté, Potyondi Péter, Répás Gergő, Salik Gábor, Selyem Tamás, Tonkó Tamás, Tóth Martin, Tóth Szabolcs Vince, Zsirai Gábor.

– Három éve indítottunk a Bozsik-program keretében az U7, U9, U11 korosztályos csapatokat, amelyek szülői segítséggel fejlődtek és nagyon jól is szerepeltek. Idén tervezzük az U13-as korosztályban is elindítani a csapatot, és reméljük, pár év múlva már nem lesznek gondjaink az utánpótlás terén – vázolja a jövőt Tóth Zoltán.