Jogerőssé vált Pars Krisztián másfél éves eltiltása

A 2012-es londoni játékok aranyérmesét január 13-án Szombathelyen ellenőrizték, mintájában pedig tiltólistás anyagot találtak. Az ügyben eljáró bizottság áprilisban 2019. július 12-ig tiltotta el, mivel elfogadta az atléta érvelését, amely szerint az anyag teljesítményfokozásra nem alkalmas, nem versenyidőszakban került a szervezetébe, és csak a versenyidőszakban minősül tiltottnak.



"Nem tehetek mást, csak azt, hogy a döntést ezúttal is tudomásul veszem, mert annak jogosságát soha nem is vitattam. A helyzetem nem lett rosszabb, de jobb sem, ezen már nem lehet változtatni" - nyilatkozta a hír hallatán Pars Krisztián az SzPress Hírszolgálatnak. - "Buta hibát követtem el, amit csak én hozhatok helyre és ezt meg is fogom tenni. Fogadalmat tettem magamnak, és ahhoz fogok igazodni a jövőben."



Mindez egyben azt is jelenti, hogy a kétszeres Európa-bajnok, kétszeres világbajnoki ezüstérmes sportoló a jövő évi szabadtéri atlétikai vb-n már indulhat.