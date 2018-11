Jó kezdés után tízgólos vereséget szenvedett az MKC

Az utolsó idei bajnoki várt az EU-FIRE Mosonmagyaróvárra pénteken, amely a Debrecen otthonában lépett pályára. A mosonmagyaróvári lányok számára a tisztes helytállás volt az elsődleges cél, hiszen a DVSC keretét a fiatalok mellett rutinos, sokat látott játékosok alkották. Ráadásul gyakorlatilag igazi átlövő nélkül kellett bizonyítania a csapatnak, hiszen Tilinger, Hudák és Maric sérülés miatt hiányzott, s bár Kopecz leült a kispadra, betegsége miatt ő sem tudott hozzá tenni a játékhoz.



Ez a felszabadultság érződött is Bognár Róbert tanítványain, hiszen az első félidő során jól tartották magukat a debreceniekkel szemben. Sőt a 9. percben át is vette a vezetést az MKC, amelyet a 25. percig sikerült is tartania. 11-11-nél aztán kiegyenlített a hazai gárda, majd a vezetést is átvette a szünetig, amelyre 13-11-es állással vonultak a felek.



A fordulást követően aztán elhúzott a Debrecen, negyed órával a vége előtt már 23-16 volt az állás. A folytatásban is hasonló volt a játék képe, s bár becsületesen küzdött az MKC, végül nyert a rutin és a tapasztalat. DVSC – MKC 28-18.



DVSC SCHAEFFLER -EU-FIRE Mosonmagyaróvár 28-18 (13-11)



Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok, 1300 néző



Jv.: Héjjas, Kránitz



DVSC: Oguntoye – Varsányi 2, Despotovic, Tóvizi 3, Zamfirescu, Grigel 5 (2), Vantara-Kelemen 6. Csere: Triffa, Szabó D. (kapusok), Bordás 2, Bulath 1, Kovács A. 6, Szabó P., Borgyos 1, Arany 2. Vezetőedző: Pal Oldrup Jensen



MKC: Gubikova – Kovacsicz 2, GYIMESI 4, Horváth B. 1, Vukcevic 3, Farkas 3, Bízik R 2 (2). Csere: Scholtz (kapus), Hajtai, Kopecz, Domokos 1, Szalai, Bízik B. 2, Márczy, Bardi, Tóth M. Vezetőedző: Bognár Róbert



Hétméteresek: 2/3, ill., 2/3



Kiállítások: 2 perc, ill. 4 perc



Bognár Róbert az MKC vezetőedzője: „Megérdemeltem nyert az ellenfelünk, sajnos az átlövőink hiányával nem tudtunk mit kezdeni. Az első félidővel kimondottan elégedett vagyok, ott a két beállós játékunkkal sikerült meglepni kicsit a Debrecent. A második félidőre viszont elfáradtunk, a DVSC pedig érvényesítette az akaratát."



Pal Oldrup Jensen a DVSC vezetőedzője: „Tudtuk, hogy jó csapat a Mosonmagyaróvár, sikerült is meglepnie minket az első félidőben. Aztán váltanunk kellett a védekezési taktikánkon azért, hogy nyerjünk. A folytatásban így már nem volt gond. Örülök a győzelemnek, megyünk tovább az úton."