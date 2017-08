Jelentős olimpiai támogatásra számíthat Los Angeles

A NOB és az amerikai nagyváros hétfőn jelentette be, hogy megszületett a megállapodás, amely egyben azt is jelenti, hogy a 2024-es játékokat minden bizonnyal Párizsnak ítélik oda szeptemberben, Limában.Előbb a Los Angeles Times számolt be az egyezségről, majd a NOB is megerősítette, végül pedig a városvezetés is a nyilvánosság elé állt. A NOB hosszú távú támogatásából az amerikai metropolisz többek között utánpótlás-programot működtet.Párizs, amely így szinte biztosan otthont adhat a 2024-es játékoknak, 1,5 milliárd dolláros támogatásra számíthat a NOB-tól.Thomas Bach, a nemzetközi ötkarikás testület elnöke közleményben üdvözölte hétfőn Los Angeles döntését, s ugyanígy tett Anne Hidalgo, Párizs polgármestere is. Utóbbi jelezte, hogy az egyeztetések ezzel együtt tovább folytatódnak, Tony Estanguet, a párizsi szervezőbizottság társelnöke viszont egy lépéssel továbbment: úgy vélekedett, hogy a francia főváros eddigi erőfeszítései meggyőzték a NOB-ot arról, hogy a 2024-es olimpiát Párizsnak ítélje.

Büszkén jelenthetem be, hogy az olimpiai játékok visszatérnek az Egyesült Államokba

- mondta Eric Garcetti, Los Angeles polgármestere a carlsoni StubHub Centerben tartott sajtótájékoztatón.elnök közleményben gratulált. Úgy fogalmazott, biztos benne, hogy a Los Angeles-i nyári olimpia jól szemlélteti majd az olimpiai eszmét és az amerikai szellemiséget, és hozzátette, nagyon várják már, hogy vendégül láthassák.Párizs már korábban jelezte, hogy csak a 2024-es olimpia érdekli, míg Los Angeles nyitott volt a 2028-as rendezésre is.A NOB július 11-én döntött arról, hogy szeptember 13-án a 2024-es mellett a 2028-as nyári játékok rendezőjét is bejelenti. Ennek ugyanakkor előfeltétele, hogy a három fél - a két város és a NOB - megegyezzen, s ezt a megállapodást hagyhatja majd jóvá Limában a NOB tagsága.A NOB történetében másodszor fordul elő, hogy egyszerre két házigazdát jelentenek be: 1921 júniusában Párizs az 1924-es, Amszterdam pedig az 1928-as olimpiát kapta meg.A francia főváros 1900-ban és 1924-ben volt házigazda, viszont sikertelenül pályázott az 1992-es, a 2008-as és a 2012-es játékokra. Los Angeles 1932-ben és 1984-ben rendezett eddig ötkarikás játékokat. Az Egyesült Államokban legutóbb - Atlantában - 1996-ban volt nyári olimpia, New York és Chicago viszont eredménytelenül pályázott a 2012-es és a 2016-os rendezésre.A 2024-es játékokra Boston, Hamburg, Róma és Budapest is jelentkezett, de mind a négy város visszalépett a pályázattól.