Jégkorong - Sokan dicsérik a győri akadémiát

A zöld mezes győriek az idősebb korosztályokban egyre jobb eredményeket érnek el. Fotó: facebook.com

A közelmúltban rakták le a Nemak Jégcsarnok alapkövét Győrben, a tervek szerint egy év múlva már az új létesítményben edzhetnek és játszhatnak a klub jégkorongosai.A Győri Nemak-Dana ETO HC-ban szerencsére bőven van gyerek – ami nem jelenti azt, hogy nem szeretnének még több fiatalt a sportág mellé csábítani –, s a vezetőség reményei szerint már nincs messze az az időpont, amikor ismét ob I-es felnőttcsapata lesz a megyeszékhelynek.Patrik Urban, a klub utánpótlás szakmai igazgatója pozitívan nyilatkozott a klubban végzett munkáról, úgy érzi, az akadémiai rendszer nemcsak beindult, de egyre jobban működik, s ezt az eredmények is igazolják.

„Amit terveztünk, azt sikerült megvalósítani az iskolák közreműködésével. A napi két edzéssel ugrásszerűen javult a fiatalok teljesítménye, fizikai állóképessége, egyéni fejlesztésekre is jut idő" – kezdte a szakember, aki elmondta: az U18-as korosztályban erős csapatuk van, az U16-osok sikerrel vették a selejtezőt, így bekerültek az A csoportba, azaz a legjobbakkal mérkőzhetnek meg minden fordulóban. Kisebb probléma az U20-asoknál van.„Itt azért teljes csapat nem áll rendelkezésre, vannak a tizennyolc, de még a tizenhat évesek közül is olyanok, akik itt is játszanak. Ez abból a szempontból nem jó, hogy egyesekre a kelleténél nagyobb terhelés jut, a cél az, hogy ezen enyhíteni tudjunk, mert ez hosszú távon azért nem szerencsés" – tette hozzá a magyar származású, Svédországból érkezett szakember, aki viszont kiemelte, hogy a győri akadémiai rendszert a magyar szövetség vezetői, a szakmai képzést figyelő mentoredzők egyaránt dicsérik.

„Igazából nem fedeztünk fel semmi újat, a svédországi tapasztalatokat ültettük át a magyarba, ami az iskola szempontjából viszont itt a jobb, s szerencsére ebben partnerek is az intézmények. Az is lényeges elem, hogy a tanulmányi eredményeket folyamatosan figyeljük, s aki nem úgy teljesít, bizony az edzés- és játéklehetőségével játszik. Ez is egyfajta pluszmotivációt jelent a gyerekeknek" – folytatta Patrik Urban.

Mint ahogy az is, hogy éppen az ő kapcsolatainak köszönhetően a közelmúltban három fiatal is szerencsét próbálhatott Svédországban. Horváth Pál, Kemény Patrik és Jakabfi Sámuel egy hetet tölthetett el a skandináv országban, s ha a svéd klub úgy dönt, lehet, hogy jövőre már kint folytathatja a pályafutását és az iskolát a kiválasztott játékos.„A klub büszke lehet arra, hogy olyan játékosokat nevel, akiket tesztel egy svéd egyesület, a gyerekek meg azért becsülhetik meg ezt, mert olyan lehetőséghez juthatnak, ami nem mindenkinek adatik meg. Azt gondolom, ez is komoly inspiráció minden hokisunk számára" – fejtegette a szakember, aki – bár okoz némi nehézséget – nagyon örül az építkezésnek.„Ezt az időszakot át kell vészelni, mert valami jobb, valami újabb készül, melyet mindannyian nagy lelkesedéssel vehetünk majd birtokba, s abban is bízom, hogy a jégcsarnokban lesz felnőtt bajnoki mérkőzése győri csapatnak" – mondta Patrik Urban, aki annyit még elárult: az alsóbb korosztályokban nincsenek rosszul „eleresztve" gyerekkel, s bár vannak azért lyukak a rendszerben, az U8-as, U10-es és U12-es korosztályban történetesen annyi a gyerek, hogy az edzők nem mindig bírják, így szakemberre a közeljövőben szükség lehet.