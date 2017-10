Japán Nagydíj - Hamilton nyert, közel a vb-győzelem - Fotók

A 32 éves Hamiltonnak ez az idei nyolcadik, pályafutása 61. futamgyőzelme, előnye pedig ezzel 59 pontra nőtt a vb-pontversenyben.A második helyen Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája zárt Japánban, a harmadik pedig csapattársa, az ausztrál Daniel Ricciardo lett.A rajtnál Hamilton gond nélkül megtartotta a vezető helyet, Vettel másodiknak sorolt be az első kanyarban, míg Verstappen a negyedik pozícióból startolva megelőzte csapattársát, Ricciardót és feljött harmadiknak. A holland versenyző már az első körben elment Vettel mellett is, akit aztán a célegyenesben még hárman megelőztek. Vettel a csapatrádión műszaki gondokra panaszkodott.Közben Carlos Sainz (Toro Rosso) balesete miatt a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót, amely két kör erejéig vezette a mezőnyt. Vettelt egymás után előzték az ellenfelek, majd a német pilótának ki kellett állnia a boxba a műszaki hiba miatt.A 10. körben Hamilton, Verstappen, Esteban Ocon (Force India) volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, de Ocont a 11. körben Ricciardo, egy körrel később pedig Valtteri Bottas (Mercedes) is megelőzte.A kerékcseréket Verstappen kezdte meg a 22. körben, egy körrel később Hamilton, a 27. körben pedig Ricciardo is friss abroncsokat kapott.A boxkiállások után nem változott a sorrend az élen, Hamilton 2,5 másodperces előnnyel vezetett Verstappen előtt, Ricciardo pedig magabiztosan tartotta a harmadik helyet.A hajrában Bottas megközelítette Ricciardót, de megelőzni már nem tudta.A vb két hét múlva az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik a texasi Austinban, ahol Hamilton akár meg is szerezheti pályafutása negyedik vb-címét.Végeredmény, Japán Nagydíj, Szuzuka (53 kör, 307,471 km, a pontszerzők):------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:27:31.194 óra2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1.211 másodperc hátrány3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 9.679 mp h.4. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 10.580 mp h.5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 32.622 mp h.6. Esteban Ocon (francia, Force India) 1:07.788 perc h.7. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:11.424 p h.8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:28.953 p h.9. Romain Grosjean (francia, Haas) 1:29.883 p h.10. Felipe Massa (brazil, Williams) 1 kör h.pole pozíció: HamiltonA vb-pontversenyek állása 16 futam után (még 4 van hátra):--------------------------------------------------------------------------------pilóták:1. Hamilton 306 pont2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 2473. Bottas 2344. Ricciardo 1925. Räikkönen 1486. Verstappen 1117. Perez 828. Ocon 659. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 4810. Nico Hülkenberg (német, Renault) 3411. Massa 3412. Lance Stroll (kanadai, Williams) 3213. Grosjean 2814. Magnussen 1515. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 1316. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 1017. Jolyon Palmer (brit, Renault) 818. Pascal Wehrlein (német, Sauber) 519. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 4csapatok:1. Mercedes 540 pont2. Ferrari 3953. Red Bull 3034. Force India 1475. Williams 666. Toro Rosso 527. Haas 438. Renault 429. McLaren 2310. Sauber 5