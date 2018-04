Janics Natasa újra Győrben készül! - fotók

Ismét Győrben készül Douchev-Janics Natasa. A háromszoros olimpiai bajnok kajakos tegnap reggel a Graboplast VSE vízitelepén edzett, majd hétfőtől Szolnokon tréningezik két hétig. Utána egy rövid időre visszatér Győrbe, majd két hét szegedi edzőtábor következik. Ezt követően pedig már jönnek a tájékoztató versenyek, a válogatók, a Világkupák, s Janics reményei szerint az EB és a vb is.„Nagyon motivált vagyok, végre nincs semmi bajom, nem fáj semmim, rendesen tudok edzeni – kezdte az edzést követően Douchev-Janics Natasa, aki az elmúlt időszakban győri színekben versenyzett. – Nagyon jó körülmények között, erős edzőpartnerekkel edzhetek, s ez biztosan segít abban, hogy elérjek arra a szintre, ahova szeretnék."Bár pénteken a nagy szél nem segítette a vízen lévő kajakosokat és kenusokat, Natasa szerint Párizsban még ennél is szelesebb volt az időjárás. Az elmúlt egy hónapot ugyanis Franciaországban töltötte a kajakos, de megbeszélte edző férjével, Andrian Douchevvel, hogy visszatér Magyarországra.„Ebben a pár hónapban sok minden kiderül. Optimista vagyok, s bár tisztában vagyok azzal, hogy a magyar mezőny rendkívül erős, s itt egy válogató is élet-halál harc, de állok elébe. Sosem voltam az a típus, aki beletörődött a sorsába. Sőt, az, hogy például Rio nem úgy sikerült, ahogyan azt terveztem, belejátszott, hogy rendkívül görcsösen akartam a sikert, miközben egészségügyileg nem is álltam teljesen készen a feladatra. A gerincműtétem után nem voltam százszázalékos állapotban, gondjaim voltak például a forgással. Alighanem kevesebbet pihentem, mint amennyit egy műtét után kellett volna. Mostanra viszont már elmúltak a panaszaim, teljes értékű munkát tudok végezni" – folytatta Janics Natasa, aki nagyon hasznosnak ítéli meg azt a tíz hónapot, amit Kínában töltött.„Ázsiában addig csak versenyzőként jártam. A pályán és a szálláson kívül szinte semmit nem láttam belőle. Most volt időm egy kicsit szétnézni, emellett kajakoztam és edzősködtem is. Utóbbi volt igazán kulcsmomentum az életemben, hiszen más szemszögből láttam a versenyzőimet. Most már én is jobban meg tudom érteni az edzőket, talán kevesebbet veszekszem majd velük" – mesélte nevetve a kiváló kajakos.„Volt róla szó, hogy esetleg maradunk vagy legalább a férjem kint marad, de aztán úgy döntöttünk, s Andro (Andrian Douchev, Janics edzője és férje – a szerk.) is elfogadta az érveimet, hogy Európában jobban fel tudok készülni a visszatérésre. Kína nagyon más világ, szép volt, jó volt, elég volt" – tette hozzá a kajakos, aki aztán Bulgáriában készült, legutóbb pedig Franciaországban.Hogy a tokiói olimpiát megcélozza-e a 36 éves kajakos, egyelőre még nem tudni, az idei szezon viszont sok mindenre választ ad.„Azt azért kicsit erősnek tartom, hogy mindent egy lapra tennék fel idén, de tény, most le lehet mérni, hol tartok. Időm még van a válogatókig. Én egyébként a második ilyen versenyre várom azt, hogy a csúcsforma közelében legyek, addig pedig még majdnem négy hónap van hátra. Ha pedig minden úgy jön össze, akkor jöhetnek a világversenyek. Az olimpiai kvalifikációs versenyek jövőre lesznek, szóval nem hiszem, hogy kapkodnom kellene. Keményen dolgozom, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle" – fogalmazott Douchev-Janics Natasa, aki láthatóan még mindig nem dolgozta fel, hogy a riói olimpia ennyire nem sikerült neki.„Miért kell ezt állandóan emlegetni? Jó lenne inkább elfelejteni az egészet, bár ez még mindig fájó pont az életemben, s alighanem az is marad örökre" – felelte a kajakos, akinek alighanem az jelentené az igazi gyógyírt, ha 2020-ban Tokióban ismét maradandót alkotna. Addig viszont még sok-sok kilométert kell leeveznie, többek között a győri vizeken is...