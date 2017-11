Jakabos Zsuzsanna tarolt az ob-n

Jakabos Zsuzsanna kilenc, Bernek Péter öt aranyéremmel zárta az úszók rövidpályás országos bajnokságát Százhalombattán, amelyen a 17 éves Milák Kristóf és a 16 éves Késely Ajna négy-négy egyéni számban diadalmaskodott. A magyar szövetség tájékoztatása szerint az éremtáblán a Győr végzett az élen (16 arany, 5 ezüst, 9 bronz) a BVSC, az Érd és az Eger előtt.



A zárónapon Jakabos 50 m gyorson a harmadik egyéni elsőségét gyűjtötte be, és az egész bajnokságot záró női vegyesváltóban is benne volt, amely országos csúccsal győzött. A győriek tizenkét váltóból kilencet nyertek meg, Jakabos hatban volt benne. "Az ötven gyors mégiscsak ötven gyors, a kedvenc számom. Örülök, hogy a négy egyéni számomból háromban sikerült nyernem, de legalább ennyire fontos, hogy a váltókban elég jól ment a klubnak" - mondta Jakabos. Késely fél órán belül győzött 400 m vegyesen és 200 m gyorson. Bernek Péter 200 m gyorson megelőzte az ifjú trónkövetelőket, Németh Nándor és Milák Kristóf saját korosztályának országos rekordjával vigasztalódott. Illetve Milák a 100 m hát aranyérmével is, ami az érdi úszónak már negyedik egyéni számban aratott diadala volt az ob-n.



Gyárfás Bence élete első egyéni felnőtt aranyérmét szerezte meg, a győri úszó 50 m pillangón bizonyult a leggyorsabbnak. Az ob legértékesebb időeredményét a férfiaknál Bernek Péter (400 m vegyes), a nőknél Késely Ajna (800 m gyors) érte el, ezért ők különdíjban részesültek.



A szombati győztesek (a szövetség tájékoztatása szerint)



Férfiak: 200 m gyors: Bernek Péter (BVSC-Zugló) 1:44.56 perc 100 m hát: Milák Kristóf (Érd) 52.09 másodperc 50 m pillangó: Gyárfás Bence (Győr) 23.30 mp 200 m mell: Horváth Dávid (Kőbánya SC) 2:06.61 p 100 m vegyes: Kozma Dominik (BVSC-Zugló) 53.18 mp 4x100 m vegyesváltó: Kőbánya SC (Telegdy Ádám, Horváth Dávid, Pulai Bence, Pulai Vince) 3:33.41 p nők: 50 m gyors: Jakabos Zsuzsanna (Győr) 24.89 mp 200 m gyors: Késely Ajna (Kőbánya SC) 1:57.96 p 200 m hát: Burián Kata (Eger) 2:06.59 p 100 m mell: Sztankovics Anna (Miskolc) 1:07.26 p 100 m pillangó: Szilágyi Liliána (BHSE) 58.97 mp 400 m vegyes: Késely 4:39.00 p 4x100 m vegyesváltó: Győri Úszó SE (Dobos Dorottya, Sebestyén Dalma, Jakabos Zsuzsanna, Gyurinovics Fanni) 4:04.15 p - új országos csúcs vegyes: 4x50 m-es vegyesváltó: BVSC-Zugló (Ádám Henrietta, Kovács Gábor, Verrasztó Evelyn, Kozma Dominik) 1:43.88 p.