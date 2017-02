Iváncsik Gergő búcsúja a válogatottól - Videó

A válogatott 35 éves balszélsője, Iváncsik Gergő február 7-én jelentette be, hogy nem lép többé pályára a férfi kézilabda-válogatottban, azonban a kézilabdától nem vonul vissza.Az M4 Sportnak adott interjújából kiderül, hogy élte meg, hogy nem játszhatott Franciaországban. Beszél arról is, milyen érzés volt 14-évig volt Magyarország legjobb balszélsőjének lenni, és utódjának is üzen.Kiderül az is, hogyan vélekedik arról, hogy a pályafutása alatt nem sikerült érmet szerezniük egyetlen világversenyen sem, valamint azt is megtudhatják, miért mondta azt: "az Iváncsik nevet ki kellett érdemelni."



Valóra váltottam egy álmomat

- mondta a riport végén.Az interjút erre a linkre kattintva nézhetik meg.