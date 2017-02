Istria Winter Cup - Megvédte címét a Gyirmót

Siroki Brijeg–Gyirmót FC Győr 2–2 (1–1), 11-esekkel: 4–5

Novigrad, Istria Winter Cup, döntő.



Gyirmót: Rusák – Kiss M., Bojovic, Radljevic – Vass P., Bori, Kolcak (Veres, 64.), Tamás (Szegi, 64.) – Tancsik

(Tóth N., 87.), Bebeto (Novák, 64.), Simon. Vezetőedző: Urbányi István.



Gsz.: Gsz.: Repic (15.), Slavko (89.), ill. Tancsik (38.), Novák (85.).



Szakadó esőben, ismét műfüves pályán, de kiváló iramban kezdődött a torna döntője, melyen az első negyedóra végén a bosnyák csapat szerzett vezetést. A játékrész második felére fölénybe került a Gyirmót, s a címvédő Tancsik szemfüles találatával egyenlített. Fordulás után kiegyenlítettebb lett a találkozó, a hajrában Novák révén előnybe került a magyar csapat, ám a rendes játékidő utolsó előtti percében egyenlített a Siroki. Jöhettek a tizenegyesrúgások, melyet a fiatal Szegi döntött el, így a Gyirmót története során második alkalommal lett első az Isztria-kupán. A torna gólkirálya Novák Csanád, legjobb játékosa Vass Patrik lett.



Urbányi István: – Külön emeli a győzelmünk értékét, hogy tudtunk fordítani, az már más kérdés, hogy megint volt egy pici figyelmetlenség, ami után egyenlített az ellenfél. Nagyon masszív, kemény ellenfél volt a bosnyák együttes, mentális erősségünket mutatja, hogy a tizenegyesekből sikeresen jöttünk ki.



A torna bronzérmese – játék nélkül, mivel a döntőről sorsolással lemaradó osztrák Kapfenberg hazautazott – a házigazda Novigrad lett. Negyedik a szlován Aluminij, ötödik a bosnyák Gosk Gabela lett.



Még szombaton alaposan meglepte a gyirmóti társaságot Margitai Zoltán, a klub cégvezetője, valamint Urbányi István vezetőedző és stábja. A csapatot ugyanis videózni hívták a novigradi hotel halljába, ám ezúttal nem a taktika elemzése volt a program. Amint helyet foglaltak a játékosok, egy, a kapusedző, Tőkés László által összeállított videó indult el a kivetítőn, benne a közelmúltban és a napokban születésnapjukat ünneplő gyirmóti játékosok legjobb megmozdulásaival. A szebbnél szebb gólok, látványos szerelések érthetően sikert arattak, nagy taps köszöntötte a hat labdarúgót: Kristian Kolcakot, Bori Gábort, Vass Patrikot, Présinger Ádámot, Veres Szilárdot és Tóth Norbertet.



Természetesen az ilyenkor szokásos torta sem maradhatott el, a négycsillagos hotel személyzete egy futballpálya alakú édességgel kínálta meg a csapat tagjait. Köztük azt a Tóth Norbertet is, aki épp aznap ünnepelte 34. születésnapját. A gyirmótiak már-már ikonikus játékosa egyébként sérülten érkezett az edzőtáborba.



– Hogy van a lába? – kérdeztük a népszerű, sokak által csak Nonónak becézett labdarúgót.

– Köszönöm, egyre jobban. Egy kisebb húzódáson vagyok túl, most épp abban az állapotban vagyok, amikor már pályára is tudnék lépni, ám talán jobb ezzel még mindig egy kicsit várni.



– A csapatban ön a legrégebbi gyirmóti játékos, hány edzőtáborban vett részt az együttessel?

– Ha jól emlékszem, ez már a nyolcadik tábor. Amióta a csapat idejár Horvátországba, itt voltam mindegyiken.



– Nem unja még?

– Dehogy. Örülök, ha itt lehetek, még ha épp mindig is a születésnapomra esik ez az időszak. Otthon persze utólag úgyis bepótoljuk a köszöntést.



– Régóta küzd a csapat sikereiért, nyilván vágya volt, hogy egyszer a legmagasabb osztályban szerepeljen. Hogy ízlik az élvonal?

– Az NB I nem csupán az én sikerem, az egész egyesületé. Azt gondolom, itthon nincs még egy olyan klub, amely így és ilyen gyorsan valóra tudta volna váltani az elképzeléseit úgy, hogy a legalacsonyabb szintről indult el. Azzal, hogy most az első osztályban szerepelhetek a csapattal együtt, egy álmom vált valóra. Igaz, hogy ez nekem is tizennégy évembe került, de sikerült.



– Mi jut először eszébe erről a hosszú időszakról?

– Nagyon sok minden. A legfontosabb az a családias légkör, ami főleg korábban jellemezte ezt a klubot. Korrektség, barátság, a jó meccsek, melyek a klubról hirtelen eszembe jutnak.



– Manapság már inkább a cserepadon számítanak önre, amivel nyilván tisztában van.

– Ebben a korban azt gondolom, ez már természetes. Persze korábban is volt rá példa sokszor, hogy csereként kellett a pályára lépnem és szerencsére így is tudtam segíteni a csapatnak.



– Valóban sokszor szerzett sorsdöntőt találatot. Szokta hallani még most is a kispadon, amikor a szurkolók a nevét skandálják, s szeretnék, ha beállna?

– Természetesen, s be kell vallanom, ez mindig nagyon jól is esik. Örülök, hogy nem felejtettek el. Mindenkinek megvan a szerepe a csapatban, valaki kezdőként tud hozzáadni a sikerhez, valaki csereként. Én úgy gondolom, húsz-harminc percig még mindig tudok segíteni, ha kell.



– Nincs könnyű helyzetben, sereghajtó az élvonalban újonc Gyirmót. Mit gondol, sikerülhet kiharcolni a bennmaradást?

– Két csapatot is meg kell előzni. Lehet, nagy a lemaradásunk, de játékban nem volt ekkora a különbség ősszel. Ha az első négy tavaszi fordulóból jól jövünk ki, s szerzünk nyolc-kilenc pontot, akkor még van remény.



– Ha ez sikerül, a következő bajnokságban is találkozhatunk az élvonalban Tóth Norberttel?

– Nos, ezt még nem tudhatom. Azt gondolom, ez a jövő és persze a klubvezetés titka.



Az edzőtáborban Kristian Kolcakot, Bori Gábort, Vass Patrikot, Présinger Ádámot, Veres Szilárdot és Tóth Norbertet születésnapjuk alkalmából köszöntötték fel a társak.