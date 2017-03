Ismét Richard Kilty a leggyorsabb a kontinensen

Richard Kilty megvédte címét 60 méteren a belgrádi fedettpályás atlétikai Európa-bajnokság szombati napján.



A brit sprinter a szám specialistájának számít, 2014-ben vb-t, míg két éve Eb-t nyert, s most is bizonyította, hogy a legrövidebb távon ő a legjobb a kontinensen: 6.54 másodperccel fölényesen győzött. Mögötte nagy meglepetésre a szlovák Jan Volko lett a második 6.58 másodperces nemzeti csúccsal. A 20 éves tehetség 6.67-es egyéni rekorddal érkezett a szerb fővárosba, ahol már az elődöntőben (6.62 mp) is alaposan túlszárnyalta saját legjobbját.



A nap egyik legszínvonalasabb eredményét a görögök rúdugrója, Jekaterini Sztefanidi érte el, 4,85 méterrel győzött, és szintén nagyszerű teljesítményt nyújtott a 19 éves, lengyel Konrad Bukowiecki, aki 21,97 méterrel, a világ idei legjobbjával nyert súlylökésben.



Női magasugrásban a litván Airine Palsyte remekelt. A 24 éves sportoló 2,01 méterre javította egyéni rekordját, s óriási fölénnyel lett első, a mögötte második, olimpiai bajnok Ruth Beitia ugyanis mindössze 1,94-ig jutott.



Az Eb második napjának esti programjában nem volt érdekelt magyar versenyző, és a vasárnapi zárónapon sem lesz versenyben magyar.



Eredmények:



férfiak:



60 m, Európa-bajnok:

Richard Kilty (Nagy-Britannia) 6.54 mp

2. Jan Volko (Szlovákia) 6.58

3. Austin Hamilton (Svédország) 6.63



400 m, Európa-bajnok:

Pavel Maslak (Csehország) 45.77 mp

2. Rafal Omelko (Lengyelország) 46.06

3. Liemarvin Bonecacia (Hollandia) 46.26



1500 m, Európa-bajnok:

Marcin Lewandowski (Lengyelország) 3:44.82 p

2. Kalle Berglund (Svédország) 3:45.56

3. Filip Sasinek (Csehország) 3:45.89



távol, Európa-bajnok:

Izmir Smajlaj (Albánia) 8,08 m

2. Michel Torneus (Svédország) 8,08

3. Szerhij Nyikiforov (Ukrajna) 8,07



súly, Európa-bajnok:

Konrad Bukowiecki (Lengyelország) 21,97 m

2. Tomas Stanek (Csehország) 21,43

2. David Storl (Németország) 21,30



nők:



400 m, Európa-bajnok:

Floria Guei (Franciaország) 51.90 mp

2. Zuzana Hejnova (Csehország) 52.42

3. Justyna Swiety (Lengyelország) 52.52



1500 m, Európa-bajnok:

Laura Muir (Nagy-Britannia) 4:02.39 p

2. Konstanze Klosterhalfen (Németország) 4:04.45

3. Sofia Ennaoui (Lengyelország) 4:06.59



magas, Európa-bajnok:

Airine Palsyte (Litvánia) 2,01 m

2. Ruth Beitia (Spanyolország) 1,94

3. Julija Levcsenko (Ukrajna) 1,94



hármas, Európa-bajnok:

Kristin Gierisch (Németország) 14,37 m

2. Patricia Mamona (Portugália) 14,32

3. Paraszkevi Papahrisztu (Görögország) 14,24



rúd, Európa-bajnok:

Jekaterini Sztefanidi (Görögország) 4,85 m

2. Lisa Ryzih (Németország) 4,75

3. Angelica Bengtsson (Svédország) és

Marina Kilpko (Ukrajna) 4,55-4,55