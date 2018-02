Infarktus után már otthon lábadozik Takács Ákos, a volt győri védő

A múlt héten számoltunk be arról, hogy szívpanaszaival kórházba került Takács Ákos, a Ferencváros és a Győri ETO korábbi bajnok futballistája.A volt védő az FTC-vel 2004-ben, az ETO-val 2013-ban lett aranyérmes. Ötször szerepelt a magyar válogatottban, 2005-ben, Lothar Matthäus kapitánykodása idején gólt is lőtt a Málta elleni vb-selejtezőn. Sérülése miatt 2014-ben vonult vissza a profi focitól, az utóbbi időben az ESMTK U19-es gárdájánál és a ferencvárosi szurkolói csapatnál, az FFC-nél, a BLSZ II-ben edzősködik. Takács Ákos csupán két hét múlva, február 14-én lesz 36 éves.

„Szerencsére már sokkal jobban vagyok, a hétvégén haza is engedtek a kórházból – mondta el érdeklődésünkre a volt játékos. – Másfél héttel ezelőtt erős nyomást éreztem a mellkasomban, de sokáig csak azt gondoltam, beszorult a levegő. Aztán csak nem szűnt a fájdalom, sőt, egyre nagyobb lett. Az édesanyámmal úgy döntöttünk, bevisz a kórházba, ami hiba volt, mert mentőt kellett volna hívnunk. Járóbetegként, iszonyú fájdalmak közepette kellett várnom a vizsgálatokra, amelyek után azt mondták: nem mehetek onnan már sehova. Megkatétereztek, de igazából még most sem derült ki, hogy infarktusom vagy szívizomgyulladásom volt."

Takács Ákost 2013-ban így ünnepelték az ETO-stadionban, most sok győri drukker aggódik érte.

Az egykori válogatott védő azt mondja, nem ijedt meg s nem is egy pesszimista alkat. Megedzették az elmúlt évek.

„Az utóbbi két esztendőben ért magánéleti problémák, amelyek úgy gondolom, nem az én hibámból következtek be, és a családi tragédiák – édesapámat is elveszítettem – iszonyúan megviseltek. A sorban kapott pofonok biztosan hatással voltak az egészségemre."

A roham szerencsére nem lett végzetes, s a gyógyulás teljes lehet.„Egyelőre nem nagyon terhelhetem a szervezetem, pihennem kell, de szeretnék minél hamarabb a pályára visszatérni. Nagyon szeretem, amit csinálok, én nem megélhetési edző vagyok. B licences papírom van, s szeretnék majd továbblépni, bár ez után a betegség után, nem tudom, sikerülhet-e. Bevallom, korábban nagyon magányosnak éreztem magam, de lassan egy hónapja van már egy új kapcsolatom és végre kezdem jól érezni magam. Annak is örülök, hogy bár a betegség kapcsán, de többen is rám írtak, s érdeklődtek, mi történt velem, jobban vagyok-e már. Sokan kerestek például Győrből is, ahol úgy fest, azért még nem teljesen felejtettek el."