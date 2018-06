Indul a busz - a németek már elindultak haza

Címvédőként még a csoportkört sem élte túl a német válogatott: Joachim Löw együttese már buszon van a szerdai, Dél-Korea elleni vereséget és az azt jelentő kiesést követően, és hamarosan el is hagyja Oroszországot.Az első hírek szerint több bejelentés is várható még a mai napon a németek kapcsán, Özil például le is mondhatja a válogatottságot.