Indul a Bajnokok Ligája

Kedden az A, a B, a C és a D csoport első fordulós mérkőzéseivel megkezdődnek a 2018/19-es szezon főtáblás küzdelmei a labdarúgó Bajnokok Ligájában.



A keddi program:

A csoport:

AS Monaco (francia)-Atlético Madrid (spanyol) 21.00

FC Bruges (belga)-Borussia Dortmund (német) 21.00



B csoport:

Internazionale (olasz)-Tottenham Hotspur (angol) 18.55

FC Barcelona (spanyol)-PSV Eindhoven (holland) 18.55



C csoport:

Crvena zvezda (szerb)-SSC Napoli (olasz) 21.00

FC Liverpool (angol) - Paris Saint-Germain (francia) 21.00



D csoport:

Schalke 04 (német)-FC Porto (portugál) 21.00

Galatasaray (török)-Lokomotiv Moszkva (orosz) 21.00