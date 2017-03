Indian Wells-i tenisztorna - Babosék búcsúztak

A tíz napja Budapesten egyesben tornagyőztes Babos és orosz társa az első játszmában 5:3-ra is vezetett a 7. helyen kiemelt, Vania King és Jaroszlava Svedova alkotta kettős ellen. Az amerikai-kazah duó - amely 2010-ben megnyerte a wimbledoni bajnokságot és a US Opent is - azonban megfordította a szettet, s a második játszmát magabiztosan hozva, 1 óra 20 perc alatt biztosította helyét a nyolcaddöntőben.



Eredmény (a torna honlapja szerint: páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért): Vania King, Jaroszlava Svedova (amerikai, kazah, 7.)-Babos Tímea, Anasztaszja Pavljucsenkova (magyar, orosz) 7:5, 6:2.