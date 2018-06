Íme a magyarázat a svájciak gólörömére!

Nem szokványos módon ünnepelt a pénteki Szerbia-Svájc (1-2) mérkőzést követően utóbbi együttes két gólszerzője: Xerdan Shaqiri és Granit Xhaka is az albán sast igyekezett megformálni a kezével, miközben ünnepelte találatát.A két játékos azért cselekedett így, mert Xhakának és Shaqirinek is albán származású, azonban szüleik a jugoszláv helyzet miatt vándoroltak el Svájcba. A gólörömmel a szerb szurkolóknak (is) üzentek, akik éppen kettejüket fütyülték ki a legjobban a találkozó megkezdését követően - csattanós választ adtak rá a meccsen.