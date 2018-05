Ilyen izgalmak közepette még nem dőlt el bajnokság, aranyérmes az Audi ETO! - sok-sok fotó

Gólkülönbség számláló Audi ETO-Ferencváros: +1

Félidő

Gólkülönbség számláló Audi ETO-Ferencváros: -6

2018. május 23. szerda



18:00 - Győri Audi ETO KC-EUbility Group-Békéscsaba

18:00 - FTC-Rail Cargo Hungaria-GVM Europe-Vác



Eldől, lesz-e címvédés

A Győri Audi ETO KC megvédte címét a női kézilabda NB I-ben, miután a Ferencváros csapatával azonos pontszámmal, de eggyel jobb gólkülönbséggel (plusz 292-291) zárta a szerdán véget ért idényt. A Ferencváros október 31-én 27-25-re, a Győr május 2-án 26-24-re győzött házigazdaként a két együttes rangadóján, és mivel egyaránt 50 ponttal zártak a tabellán, a bajnoki címet az összesített gólkülönbségük döntötte el.Az utolsó forduló előtt az FTC-Rail Cargo Hungaria hat találattal jobban állt, és hazai pályán 42-24-re győzte le a Vác csapatát, a győriek viszont 39-14-re múlták felül a Békéscsabát, így történetük 14. bajnoki címét ünnepelhették. A Ferencváros huszadik alkalommal lett ezüstérmes az NB I-ben.Ez volt Ambros Martín utolsó mérkőzése az ETO vezetőedzőjeként, miután hat sikeres szezont követően távozik, és nyártól az orosz Rosztov-Don trénere lesz. A spanyol szakvezető "mesterhármassal" búcsúzott, mivel idén a Bajnokok Ligáját és a Magyar Kupát is megnyerte csapatával. Martín 2012 óta négy Bajnokok Ligáját, öt bajnoki címet és öt kupasikert ért el együttesével.60.p. - Elrontotta a Ferencváros. Bajnok az Audi-ETO!60.p. - Gólt szerzett a Vác. 25 másodperc van hátra a fővárosban, Elek Gábor időt kér.60.p. - Nem az ETO kezében van a sorsa! Egyenlő a gólkülönbség, de emberhátrányban fejezi be a meccset a Ferencváros.60.p. - 19 góllal vezet a Ferencváros, másfél perc van hátra.60.p. - Győrben 39-14 a vége. A Ferencváros hátránya 2 gól, de a fővárosban még 2 perc hátra.59.p. - Belül az utolsó percen Győrben, 1 gól a győri előny. Egy győri támadásra lesz idő.57.p. - Győrben 4 perc van még hátra, nincs előnyben egyik zöld-fehér csapat sem.56.p. - Győrben előbbre jár a mérkőzés, arra figyelni kell a győri csapatnak, hogy az ő meccsük előbb véget fog érni, mint a fővárosi.56.p. - Újra egál a gólkülönbség a két csapat között, hihetetlen fináléja ez a bajnokságnak!55.p. - Időkérés Győrben - talán Martín utolsó győri időkérése -, egyetlen gól a győri zöld-fehérek előnye.54.p. - Győrben 34-12, a fővárosban 34-20 az állás. Összesítésben 2 gól a győri előny.52.p. - A négy gól váratlanul kettőre csökken, de már stabilnak tűnik a győri lépéselőny.51.p. - Már négy!50.p. - Három góllal megy az ETO, a Ferencváros hosszú percek óta képtelen gólt szerezni a Vác ellen.49.p. - Görbicz ziccerben hibázott, de marad a Győrnél a labda.48.p. - Először két gól a győri előny! Ez most elsősorban a Vác góljainak köszönhető.47.p. - Időkérés Győrben. A Ferencváros 29-16-ra vezet a Vác ellen.45.p. - 18 góllal vezet az ETO, de még nem dőlt el semmi.44.p. - Összesítésben 1 góllal vezet a győri csapat.41.p. - Hihetetlen izgalmak, egyszerre dobtak büntetőt mindkét meccsen. Egyenlő az állás.40.p. - Már 17 góllal vezet az ETO hazai pályán a Békéscsaba ellen.39.p. - Újra 1 góllal vezet összesítésben a Ferencváros.38.p. - Pár másodpercre már az ETO állt jobban, a Ferencváros egyelőre a győri csapat nyomában marad.36.p. - Fej-fej mellett a két csapat.34.p. - 22-8 az ETO-nak, 23-15 a Ferencvárosnak. Egyenlő a gólkülönbség a két csapat között.Őrületes tempóban száguldanak a csapatok. Itt az erőnlét fog dönteni. Mi úgy érezzük, ez az ETO-nak kedvez majd.30.p. - Győrben 20-8 az első félidő az ETO-nak. A fővárosban 19-12 a Ferencvárosnak. Egyetlen gól tehát a fővárosi előny.28.p. - Két gyors győri gól faragja a hátrányt.27.p. - 5 gólra nőtt a Ferencváros előnye.26.p. - 11 góllal megy az ETO hazai pályán, a Ferencváros 18-10-re vezet a Vác ellen. Így 4 gól a fővárosi csapat előnye összesítésben.23.p. - 10 gólos győri vezetés a Békéscsaba ellen, most 2 gól a Ferencváros előnye.20.p. - Győrben 14-6-ra vezet az ETO, Budapesten 13-8-ra a Ferencváros.19.p. - Menekül a Ferencváros, 2 gól a fővárosiak előnye, de valami azt súgja, hogy ezt az irgalmatlan tempót jobban fogja bírni a győri csapat.18.p. - A Vác gólt szerez, így először egyenlő a gólkülönbség a két zöld-fehér csapat között.17.p. - Már csak 1 gól a Ferencváros előnye. Győrben: 14-5, Budapesten: 10-6.16.p. - 12-5 Győrben az állás, 9-6 a fővárosban. Először 2 gól a különbség.13.p. - Az utolsó 10 percben 3-4 gól a különbség a két csapat között. Az ETO nem tud 3 gólon belülre menni.12.p. - Hat gól a különbség az ETO javára (10-4), a másik meccsen 7-4-re vezet a Ferencváros.9.p. - Mind a Vác, mind a Békéscsaba előtt le a kalappal, sportszerűen küzdenek.7.p. - 6-2-re megy az ETO, a fővárosi csapat 5-3-ra vezet a Vác ellen.6.p. - Emberhátrányban a győri csapat, de már csak 3 gól a Ferencváros előnye.4.p. - Az ETO 4-0-ra vezet, a Ferencváros 4-2-re.2.p. - Két gyors győri gól a Békéscsaba ellen, a Ferencváros 1-1-re a Vác ellen.Mint ismeretes, óriási a versenyfutás a bajnoki hajrában a címvédő és az üldöző Ferencváros között. Az eredmények úgy alakultak, hogy az összgólkülönbség dönti el, melyik gárda lesz a bajnok.Szerdán 18 órakor rendezik az Audi-ETO–Békéscsaba NB I-es női mérkőzést az Audi-arénában. A győri szurkolók fél szemmel az FTC–Vác meccsre is figyelnek, ugyanis mint ismeretes, a bajnokságot a címvédő győriek és a Fradi között a gólkülönbség dönti el, s az utolsó forduló előtt ebben hat góllal a fővárosiak állnak jobban. Mindkét találkozót körkapcsolásszerűen közvetíti az M4 Sport, az m4sport.hu-n pedig teljes egészében nézhető mindkét összecsapás. Ambros Martín , az Audi-ETO vezetőedzője a klub honlapjának adott nyilatkozatában elmondta:

Így alakult, korábban kellett volna megoldanunk ezt a szituációt. Annyit mondanék, hogy le a kalappal a lányok előtt, nincs olyan játékosom, akinek ne fájna valamije, itt már nem az erőről van szó, hanem arról, hogy a fájdalmat kell legyőzni. Elképzelni sem tudja senki, milyen akaratereje van a csapatnak, mennyit dolgozik. Akarjuk ezt a bajnoki címet, s ezért mindent meg is teszünk."

Hasonlóan nyilatkozott a klub elnöke, Bartha Csaba a Sport TV Harmadik félidő című műsorában: "A BL után még energiát mozgósítani nagyon nehéz. Sokan úgy gondolják, a lányok kisujjból kiráznak egy bajnoki mérkőzést, de ez nem így van. Két ilyen eszement mérkőzés után másfél hét alatt még két találkozót le kell játszania ugyanannak a nyolc-tíz embernek. Ez a nehéz, és sajnos ez az, ami meglátszik a teljesítményünkön. Vagy nekünk kellett volna ügyesebben sáfárkodni az erőnkkel, de ez a szezonunk nem volt egyszerű, nagyon sok sérüléssel, nagyon sok problémával. Olyan a szezon vége, amilyen az egész volt, kicsit hektikus."Bármi is lesz a vége, a meccs után szezonzáró szurkolói összejövetelt tart a klub az Audi-aréna területén.1. FTC 25 24 0 1 836 563 273 48 pont2. Audi ETO 25 24 0 1 821 554 267 48 pont

Korábban írtuk

A tabella



1. Győri Audi ETO KC 24 23 - 1 774-521 46 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 24 23 - 1 790-544 46 pont

2018. május 9. szerda(15-22)Az FTC 12 gólos győzelme után faragott a 19 gólos hátrányában, de az ETO előnye még hét találat, Két mérkőzése van mindkét csapatnak a bajnokságból.Hufbau-Akker Kecskeméti N-FTC-Rail Cargo Hungaria 19-46Budaörs Handball-Győri Audi ETO KC 33-4718:00 Győri Audi ETO KC-EUbility Group-Békéscsaba18:00 FTC-Rail Cargo Hungaria-GVM Europe-Vác

Előzmények

(12–10)Győr, NB I-es női mérkőzés, 3122 néző. V.: Marton Zs., Szabó E.Audi-ETO: KISS É. – Bódi 3, Groot 5/2, OFTEDAL 5/1, BROCH 6, Amorim 3, Görbicz 2/1. Cs.: González 5, Hansen 1, Puhalák 3, Althaus 2, Afentaler. Edző: Ambros Martín.Fehérvár: HERR O. – Do Nascimento 2, Lavko 1, Temes, Mendy 2, Gorsenyina 3, Pelczéder 3. Cs.: Lima (kapus), Boldizsár, Hudra 1, Djordjievszka 3, Májer 1, Rózsás 1, Utasi. Edző: Deli Rita.Hétméteresek: 5/4, ill. 0/0. Kiállítások: 4, ill. 10 perc.A hétvégi fordulónak úgy vágtak neki a csapatok, hogy az Audi-ETO-nak 15-tel jobb a gólkülönbsége, mint a fővárosiaknak. Nehezebb feladata az FTC-nek volt, ugyanis azt a Kisvárdát fogadták, amelyik az edzőváltás óta stabilan teljesít, a győrieknek viszont nem okozhatott gondot a fehérváriak legyőzése, s abban is lehetett bízni, hogy esetleg a különbség sem lesz kicsi a találkozó végére.Ennek megfelelően is kezdett a győri gárda – melyből kisebb sérülés miatt hiányzott Kari Aalvik Grimsbö –, 6–1 után azonban megtorpantak a hazaiak, s a félidő közepén ledolgozta hátrányát az Alba Fehérvár, sőt, a 24. percben a vezetést is átvette (7–8). A szünetre kétgólos előnyt szerzett a győri gárda, miközben a Fradi 21–13-ra vezetett harminc perc után.A második félidőben aztán begyújtották a rakétát a győriek, fokozatosan növelték előnyüket, s a végére 18 gólos különbség alakult ki. Miközben az FTC „csak" 14 találattal bizonyult jobbnak a kisvárdaiaknál. Mindez tehát azt jelenti, hogy jelenleg 19 góllal állnak jobban a győri zöld-fehérek, de a ferencvárosi gárda szerdán pótolja a Békéscsaba elleni meccsét, s ha nyer – amire nagyon jó esély van –, várhatóan jócskán farag ebből a hátrányból. Vagyis a csata továbbra is nyílt a két együttes között. Ambros Martín : – Kemény mérkőzést vívtunk. Sok gólt kaptunk az első félidőben, mely nem sikerült túl jól számunkra, de szünet után sokat javult a játékunk. Meg kellett várnunk a pillanatokat, amikor megvoltak a lehetőségeink. A nyomás egészen az első percektől rajtunk volt, emiatt nem tudtunk úgy játszani, ahogy szerettünk volna. Amint nagyobb előnyre tettünk szert, a védekezésünk is egyre jobban működött. Végletekig kiélezett versenyfutás részesei vagyunk jelenleg.Deli Rita: – Csapatom első félidei játékát mindenképpen gratuláció illeti, harminc percig fantasztikusan teljesítettek a lányok. Szünet után rákapcsolt a hazai együttes, és bár ekkor nem találtuk játékának ellenszerét, úgy érzem, összességében méltó ellenfelei voltunk a győrieknek.