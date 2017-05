Íjászat - Soproni sikerek több szakágban

Király Gábor – aki egyben az egyesület szakmai vezetője – 3D-kategóriában Bodajkon és Ajkán kisebb regionális versenyt, Egerben pedig egy nagyobb szabású viadalt nyert meg. Utóbbin a teljes honi élmezőny rajthoz állt. A közeljövőben a célja minél jobban szerepelni a különböző viadalokon, a bajnokságon, hogy bekerüljön a szeptemberi franciaországi világbajnokságra utazó magyar csapatba, ahová kategóriánként a legjobb három íjász utazhat.



Utánpótlásszinten a sulibajnokságon – ezek már pályaíjász-viadalok, s erre a szövetség által kiemelten támogatott szakágra is nagy figyelmet fordítanak az egyesületnél – a 12 éves Balogh Csaba, valamint a 14 esztendős Kiss Leila megnyerte saját kategóriája versenyét. A szövetség azért támogatja kiemelten a pályaíjász szakágat, mert az olimpiákon is pályaíjászversenyeket rendeznek.



Király Gábor lapunk érdeklődésére elmondta, több pályaíjász-kategóriában is soproni íjász tartja az utánpótlás országos csúcsot, a 17 éves Simon Tamás két kategóriában is rekorder, Szepesi Márk és Gyarmati Bálint – mindketten 16 évesek – szintén csúcstartók, miként Kiss Leila is.



Király Gábor szerint ígéretes jövő előtt állnak, s ha kitartanak a sportág mellett, akár olimpiára is kijuthatnak majd. Egyelőre nem a 2020-as tokiói játékok lehet a cél, hanem az azt követők valamelyike.