Íjászat - Bízik a jó vb-szereplésben a soproni íjász

Király Gábor csapatban idén Európa-bajnok lett, franciaországi szereplésével is örömet szeretne szerezni.

Király Gábor 2002-ben kezdett el íjászversenyekre járni, előtte „csak" az íjjal vadászat érdekelte jobban.„Azért kezdtem a versenyzéssel foglalkozni, hogy karbantartsam a lőtudásom, s olyannyira bevált, hogy megmaradtam a versenyzés mellett" – mondta Király Gábor, aki nagy reményekkel készül a franciaországi világbajnokságra.Idén eddig a legjobb eredménye az ausztriai Attergauban megrendezett Európa-bajnokságon elért aranyérme csapatban, egyéniben pedig ötödik lett. A magyar versenysorozatban pedig jelenleg a harmadik helyen áll.„Nagyon megtisztelő, hogy a dél-franciaországi Robionban rendezendő vb-n a magyar válogatott tagjaként versenyezhetek. Mindent elkövetek majd a csapat sikeréért és azért is, hogy Sopron sportjának örömet szerezzek" – mondta szerényen az esélyekről és a várakozásairól.

Érdekesség, hogy Király Gábor sokáig lányával, Beátával együtt járt versenyekre, Bea is nagyon eredményesen szerepelt itthon és a nemzetközi viadalokon is. Mára azonban íjászatban már csak Gábor maradt hírmondónak a családból.„Bea sajnos nem lő, jelenleg külföldön dolgozik" – mondta el Király Gábor.A Soproni Lőver Íjász Egyesület egyébként jól áll az utánpótlás terén, egyik legnagyobb reménysége Szabó Szebasztian, aki a napokban ünnepelte 12. születésnapját.A nagy reményű ifjúsági sportolóról Király Gábor elmondta: nagyra értékeli versenyzője eredményeit, amit aztán el is kezdett sorolni.„Szebasztian tavaly megnyerte a gyerekolimpiát, míg idén három nemzetközi versenyen diadalmaskodott. Németországban a terep EB-n lett első, nyáron a 3D-s világbajnokságon gyerekkategóriában győzött az olaszországi Firenzében, s Ausztriában szintén 3D-s EB-n állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Mindezek mellett három országos bajnoki címet is elhódított. Kettőt Budapesten lőlapra, egyet terepen, Dunakömlődön" – mondta a válogatott sportoló, aki arra a kérdésre, hogy milyen versenyzőnek tartja tanítványát, így válaszolt: „Nagyon intelligens fiú, rendkívül fegyelmezett és kitartó, nagy jövő előtt áll."Az egyesület létszáma folyamatosan nő, jelenleg 65 versenyzővel rendelkeznek, a tagok fele 18 év alatti. Az ob-n idén összesen 9 első, 5 második és 2 harmadik helyezést értek el.