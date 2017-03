Így nevelik gyermeküket a sztárfocisták!

Még tart az ifjú focisták nevezése az OTP Bozsik Bajnokok programba, melynek keretében a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és az OTP Bank 10-14 éves, különleges fiú és lány focistákat keres. A Bozsik-palánták nyugati és keleti válogatottja a Magyar Kupa-döntő előtti gálameccsen mérkőzik majd meg egymással. A pedagógusok március 14-ig nevezhetik diákjaikat. A nyugati válogatott csapatkapitányai Király Gábor, Juhász Roland, Fenyvesi Evelin és Hajdú B. István; a keleti válogatottat pedig Gera Zoltán, Bognár István, Elek Ákos és Nyilasi Tibor erősíti.



A csapatkapitányok az utánpótlás-nevelés kapcsán elmondták a véleményüket arról, hogy mit szólnának hozzá, ha gyerekük vagy jövendőbeli gyerekük focistának állna.



- A fiamat sokkal inkább látom magam előtt focistaként, de őt egyelőre még nem érdekli a futball, mert még csak 5 éves. Cipőt azért már vettem neki, hátha kedvet kap hozzá a jó időben - mondta Gera Zoltán, válogatott magyar focista, aki a keleti Bozsik-csapat egyik mentora.



Gera Zoltán kisfiával ellentétben, Juhász Roland párjának fia már most focista karrierről álmodik.



- Nálunk a családban két gyerek is van, Jázmin lányom, aki 8 éves, és a párom 4 éves kisfia. Ha a lányom egy napon azt mondaná, hogy most focizni szeretne, nem zárkóznék el, de a gyerekeknél ilyenkor még nagyon sűrűn változik a sportágak megválasztása és szeretete. Krisztián már most nagyon lelkes, a múltkor egy stadionépítés láttán azt mondta, ha nagy lesz, akkor itt szeretne focizni ő is - árulta el a Nyugati csapatot erősítő Juhász Roland.



Bognár István, az NB1-ben szereplő Ferencváros középpályása is elmondta véleményét a témáról.



- A programot egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, ha gyerekem lenne, nyugodt szívvel támogatnám a részvételét. A foci ugyanis az első számú sport a világon, és itthon is ezt szeretik a legjobban. Nem számít, hogy lányom vagy fiam születne, én örülnék, ha elkezdene játszani. Persze a futball alapvetően férfisport, de vannak lányismerőseim, akik imádják a focit, miért ne játszhatnának ők is.



A focista sztárok a Bozsik-palántákkal együtt vesznek majd részt az OTP Bozsik Bajnokok végső megmérettetésén, május 31-én a Groupama Sportcsarnokban.