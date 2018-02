Így fogadták Budapesten a Phjongcshangból hazatérő téli olimpikonokat, köztük az olimpiai bajnok váltót - galéria

"Nagy öröm, hogy ennyien kijöttek köszönteni minket. Fantasztikus érzés, erre nincsenek szavak"

Sokszor elmondtuk, azért megyünk ki, hogy nyerjünk. Megcsináltuk, sikerült"

A "Gratulálunk!" felirattal, az aranyérmes magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó tagjainak fényképével és egy nemzeti lobogóval feldíszített autóbuszok egy óra előtt pár perccel gördültek be a csarnok elé. A rövid ünnepség keretében egyenként szólították színpadra a Phjongcshangban szerepelt sízőket és korcsolyázókat, akik közül mindössze a korábban hazatért két sífutó, Kónya Ádám és Szőcs Emőke hiányzott.A sor Hozmann Szonjával kezdődött, majd a Magyarország első téli olimpiai bajnoki címét nyert rövidpályás gyorskorcsolya-váltó tagjaival zárult. Mindeközben kivetítőn felelevenítették a téli olimpia magyar szempontból legemlékezetesebb pillanatait, Jászapáti Petra, valamint a férfi és női rövidpályás gyorskorcsolya-váltó döntőit. A legnagyobb tapsot és éljenzést természetesen a legsikeresebb magyar versenyző, Liu Shaolin Sándor kapta, akit kézről kézre adtak a lelkes szurkolók.- mondta a fogadtatásról Liu Shaolin Sándor, aki azt is elárulta, hogy kikapcsolódásként elsőként moziba fog menni, de túl sok ideje nem marad a pihenésre, mert kedden már újra edzenie kell. Az egyéniben két ötödik és egy nyolcadik helyezést is elért short trackes egyébként ezúttal egy új kabalát, egy aranyból készült szerencsetollat viselt a fülében.- foglalta össze a lényeget az aranyérmes csapat legtapasztaltabb tagja, a negyedik olimpiáján szerepelt Knoch Viktor. Az ünnepség végén elhangzott, hogy Magyarország az egy arannyal a 21. helyen végzett a téli olimpia éremtáblázatán, s a váltó sikerének köszönhetően 302-re emelkedett a magyar olimpiai bajnok sportolók száma. A hivatalos ceremónia után a váltó tagjai még több mint egy órán keresztül fogadták a gratulációkat, adták az autogramokat, interjúkat, illetve fényképezkedtek a rajongókkal.