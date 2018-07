Így fogadta a világ a spanyolok kiesését - lapszemle

Az AS mai címlapja, Iniesta bejelentésével.

A spanyol AS azzal nyit: egy generáció számára a véget jelentheti az oroszok elleni kiesés. A lap címoldalán szintén helyet kap, hogy Andrés Iniesta bejelentette visszavonulását a válogatottól.A Marca címlapján is szomorú spanyolok mellett csak annyi harsog: mehetünk haza. A kommentár szerint egy ötlet és sebesség nélküli spanyol csapat esett ki tizenegyesekkel.A Mundo Deportivo nem fukarkodott: a maximális büntetés - összegzi a lap a válogatott teljesítményét az oroszok elleni nyolcaddöntőben.Az angol Daily Express természetesen Harry Kanék szemszögéből fogta meg a dolgot: a lap azt írja, az oroszok azzal, hogy kiejtették a spanyolokat, növelték az angolok reményeit is.Természetesen a Guardian is hasonló felütéssel nyitott: kihangsúlyozzák, a spanyolok búcsújával a versenyben lévő csapatok közül Anglia a második legjobb világranglista-helyezéssel bíró válogatott.Az olasz La Gazzetta dello Sport úgy fogalmaz, az esélyesek számára gyilkos ez a világbajnokság. A milánói lap is arról ír, a 2008 óta tartó spanyol uralom végét jelentheti ez a kiesés.A francia L'Equipe címlapját persze Benjamin Pavard és Kylian Mbappé uralja: a lap annyit fűz hozzá, ők az új francia hősök. Nem felejtkeznek meg a spanyolok kieséséről sem, de a címlapon annyival "elintézik", hogy egy újabb favorit búcsúzott Oroszországtól.